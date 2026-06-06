¡Nuevo giro en la polémica! Christel Klitbo asegura que no habría sido la única afectada durante las grabaciones de la famosa telenovela infantil

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Las recientes declaraciones de Christel Klitbo continúan generando repercusión entre los seguidores de una de las telenovelas infantiles más recordadas de la televisión. Luego de relatar experiencias que, según su versión, marcaron negativamente su paso por la producción, la actriz ahora sostiene que otras integrantes del elenco también habrían vivido momentos similares.

Sus palabras han reabierto una conversación sobre el ambiente que existía durante las grabaciones y sobre las relaciones que mantenían los jóvenes actores cuando se encontraban lejos de las cámaras.

Más nombres entran en la conversación

De acuerdo con Klitbo, las situaciones que recuerda no habrían afectado únicamente a ella. La actriz señaló que algunas de las niñas más jóvenes del reparto también habrían enfrentado experiencias complicadas durante aquella etapa.

Entre los nombres mencionados se encuentran Hilda Chávez, quien interpretó a Laura, y Gina García, recordada por su papel de Marcelina. Hasta ahora, ninguna de las dos se ha pronunciado públicamente sobre estas afirmaciones.

Recuerdos que siguen presentes

La actriz aseguró que conserva una memoria muy clara de lo ocurrido y explicó que no considera necesario suavizar sus recuerdos para evitar incomodidades. Según ha contado en entrevistas recientes, algunas experiencias vividas durante las grabaciones tuvieron un impacto importante en su vida personal y profesional.

Incluso ha señalado que aquellas circunstancias influyeron en decisiones que tomó posteriormente dentro de su carrera artística.

El papel de Ludwika Paleta en la controversia

Las declaraciones también han provocado que el nombre de Ludwika Paleta vuelva a aparecer en el centro del debate. Klitbo ha comentado que la actriz era vista por muchos como una figura de liderazgo dentro del grupo debido a su popularidad y presencia en el elenco.

No obstante, también ha insistido en que todos eran menores de edad en aquel momento y que las dinámicas de grupo no pueden analizarse ignorando ese contexto.

Sin intención de alimentar enfrentamientos

A pesar de la atención mediática que han generado sus declaraciones, Klitbo ha dejado claro que no busca iniciar una disputa pública con sus excompañeros ni desacreditar sus trayectorias profesionales.

La actriz ha reconocido el talento de quienes compartieron escena con ella y aseguró que, de presentarse la oportunidad, no tendría inconveniente en volver a trabajar junto a algunos de ellos.

Una polémica que sigue creciendo

Décadas después de su emisión, la recordada telenovela continúa despertando emociones entre el público, aunque ahora por motivos muy distintos a los que la convirtieron en un fenómeno televisivo.

Mientras las declaraciones siguen generando debate, muchos seguidores esperan conocer si otros integrantes del elenco decidirán compartir su versión de los hechos sobre una historia que, aparentemente, todavía tiene capítulos por contar.

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