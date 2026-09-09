Ozempic y lupus: el debate tras la nueva Imagen de Selena Gómez

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La atención pública se posó con fuerza sobre la cantante y actriz Selena Gomez durante una reciente reaparición. Un video captó el momento en que ella caminaba de la mano con su actual pareja, el productor Benny Blanco. La escena, un gesto cotidiano de afecto, trascendió lo personal para convertirse en un fenómeno viral. El motivo principal del alboroto no fue su relación, sino su aspecto físico, el cual provocó una ola inmediata de especulaciones y comentarios en diversas plataformas de redes sociales. Muchos usuarios en línea expresaron sorpresa ante una percepción de delgadez notable en la silueta de la artista.

Apariencia física de Selena Gómez



Este suceso reabre un tema recurrente y delicado para Selena Gomez: la atención constante y a menudo intrusiva hacia su cuerpo. La propia artista ha abordado públicamente sus problemas de salud en el pasado. Su diagnóstico de lupus y el posterior trasplante de riñón en 2017 son hechos de conocimiento general. En múltiples ocasiones, Gomez explicó que los tratamientos para su enfermedad autoinmune, incluyendo medicamentos como los corticosteroides, pueden alterar significativamente su peso y provocar inflamación. Estas declaraciones buscaban naturalizar la fluctuación física de su cuerpo ante las miradas inquisidoras.

¿Usa Ozempic?



No obstante, la reciente imagen de Selena provocó un giro en la narrativa. Un grupo de usuarios en redes sociales comenzó a circular el rumor de un posible uso de Ozempic por parte de la cantante. Ozempic es el nombre comercial de la semaglutida, un medicamento diseñado para la diabetes tipo 2. Su popularidad explotó tras descubrirse su capacidad para promover la pérdida de peso de forma efectiva. Esta "tendencia de Ozempic" ha permeado en Hollywood, donde muchas celebridades admiten o enfrentan acusaciones de usarlo con fines cosméticos, no médicos. La simple mención de este fármaco en relación con Selena Gomez avivó la conversación, aunque sin ninguna prueba concreta.

Confirmación



Hasta el momento, ni Selena Gomez ni su equipo han emitido un comunicado oficial para confirmar o desmentir el uso de Ozempic u otro fármaco similar. Por tanto, cualquier afirmación que vincule su cambio físico con este medicamento es mera especulación. El diagnóstico de lupus no convierte automáticamente a una persona en candidata para estos fármacos.

Algunas opiniones al respecto



La difusión masiva de estas imágenes y los comentarios subsiguientes han generado un debate ético paralelo. Se cuestiona el límite aceptable para especular sobre el cuerpo de una persona, especialmente cuando esa persona ha compartido abiertamente sus desafíos de salud. Muchos defensores de la artista y críticos de la cultura de las redes sociales argumentan que este escrutinio constante es una forma de presión injusta y perjudicial. Subrayan la importancia de respetar la privacidad y la autonomía corporal, y señalan que la fijación en el peso de las figuras públicas perpetúa estándares de belleza irreales.



La relación de Selena Gomez con Benny Blanco, que también aparece en las imágenes, se mantiene como un trasfondo de apoyo en medio de la controversia. Sin embargo, la atención principal sigue centrada en el cuerpo de la cantante, demostrando que su imagen física continúa siendo un tema de conversación de alto impacto.

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