Phil Collins habló de su delicado estado de salud: "Todo lo que podía salir mal, salió mal"

El cantante Phil Collins ha estado enfrentando diversos problemas de salud, que lo han alejado de la música y los escenarios, una situación de la que se había negado a hablar hasta ahora.

Durante una entrevista con Zoe Ball para el especial Phil Collins: Eras – In Conversation, emitido por BBC 2, el artista británico contó: “Tengo una enfermera interna las 24 horas del día para asegurarme de que tomo mi medicación correctamente. He tenido problemas con la rodilla. Todo lo que podía salir mal, salió mal”. En 2007 sufrió una lesión medular que le dejó graves secuelas, y luego de una operación de espalda, desarrolló el llamado síndrome del pie caído, que le dificulta caminar y que le ha ocasionado varias caídas y fracturas.

Collins de 74 años de edad, confesó que muchas de esas complicaciones de salud se deben a que sus órganos están destrozados, y también a los excesos y el alcohol que ha ingerido toda su vida: "Probablemente bebía demasiado, y por eso mis riñones estaban destrozados. Disfrutaba salir de la gira, salir de la gira. Bebía durante el día, pero supongo que bebía demasiado. Nunca estuve borracho, aunque me caí un par de veces. Pero es una de esas cosas que pasaron y todo se juntó y pasé meses en el hospital". También ha puntualizado que recientemente ha celebrado dos años de sobriedad: "Han sido unos últimos años difíciles y frustrantes. Pero ahora todo está bien".

El padre de la actriz Lily Collins, confesó que su enfermedad es “algo constante", y que la época de pandemia vivió uno de los momentos más difíciles de su vida: “Me contagié de COVID en el hospital. Mis riñones empezaron a fallar. Todo parecía converger al mismo tiempo… Me han operado de la rodilla en cinco ocasiones, tengo una rodilla que funciona y puedo andar, ya sabes, con muletas o lo que sea”.

El ganador de ocho premios Grammy contó que, a pesar de todo, le gustaría retomar su carrera musical pronto, ya que tiene varios proyectos pendientes. “Tengo algunas cosas a medio hacer o que nunca terminé, y un par de temas que me gustan, así que, quizá, aún queda vida en este perro viejo. Ya veremos”. Hace un año, en una entrevista con la revista MOJO, contó: “Sigo pensando que debería bajar al estudio a ver qué pasa. Pero ya no tengo ganas. La cuestión es que he estado enfermo. Muy enfermo”.

