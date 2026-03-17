Qué pasa con el matrimonio de la miss Venezuela Sthefany Gutiérrez: entre rumores y confirmaciones

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El matrimonio entre Sthefany Gutiérrez, ex Miss Venezuela, y Jorge Silva, presidente del Deportivo Táchira, se encuentra bajo el escrutinio público después de que surgieran reportes sobre un posible divorcio. Según los medios de farándula, la iniciativa de separación habría partido de la modelo, aunque no se han revelado oficialmente los motivos que llevaron a esta decisión.

El interés mediático se ha intensificado debido a que la pareja siempre mantuvo una presencia pública significativa, compartiendo momentos personales y profesionales con sus seguidores. Sin embargo, los últimos meses no ha sido así.

Cambios visibles en las redes sociales

Una de las señales más claras que apuntan a un distanciamiento entre Gutiérrez y Silva es la eliminación de fotos y publicaciones conjuntas de la cuenta de Instagram de la exreina de belleza. Este gesto ha sido interpretado por los medios como un indicio de que la relación podría estar finalizando.

La ausencia de contenido compartido también ha llamado la atención de los seguidores, quienes acostumbraban a ver la vida de la pareja en las redes, desde momentos románticos hasta la celebración del nacimiento de su hijo. La eliminación de estas imágenes ha reforzado los rumores sobre la separación.

Un matrimonio de celebraciones y cambios

Sthefany Gutiérrez alcanzó notoriedad al ganar Miss Venezuela 2017 y luego representar al país en Miss Universo 2018, donde se posicionó como segunda finalista, consolidando su reputación en el mundo de la belleza y el entretenimiento.

Su relación con Jorge Silva se hizo pública en 2024 con una propuesta de matrimonio durante un evento en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, en San Cristóbal. Posteriormente, la pareja se casó en la isla de Margarita en julio de 2024 y cinco meses después celebró la llegada de su primer hijo, Jorge André de Jesús. A pesar de los momentos felices que compartieron, la estabilidad de la unión parece haber sido afectada por circunstancias aún no divulgadas.

Incertidumbre sobre el futuro de la pareja

Aunque no Gutiérrez ni Silva han emitido declaraciones oficiales sobre la presunta separación o sobre las razones que motivan el proceso de divorcio, los seguidores permanecen atentos a cualquier señal que pueda confirmar o desmentir los rumores. El matrimonio, que inició con gran exposición mediática y festejos públicos, se encuentra ahora en un momento de incertidumbre.

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