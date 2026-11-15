¿Qué pasó con Fabián Robles? Así es su vida actualmente en Europa

Durante años, Fabián Robles construyó una carrera en la televisión mexicana con personajes que transitaron entre el drama, el romance y la villanía. Sin embargo, mientras su nombre seguía vinculado a las producciones televisivas, su vida personal tomó un rumbo que pocos espectadores conocían: formó una familia y comenzó una etapa completamente distinta en Europa.

El actor encontró en Serbia un lugar para compartir con su esposa, la pintora Nadežda Stanković, y sus dos hijos, una niña y un niño. La experiencia llegó cuando tenía 50 años y significó asumir por primera vez las responsabilidades de la paternidad, una circunstancia que lo llevó a reorganizar su vida durante aproximadamente dos años.

Ahora, Robles volvió a México y retomó su actividad frente a las cámaras. En una conversación con TVyNovelas, publicada el 7 de noviembre de 2026, contó cómo surgió aquella estancia europea, qué significó convertirse en padre y cuáles fueron las circunstancias que propiciaron su regreso a los melodramas.

Una visita familiar terminó convirtiéndose en dos años en Serbia

El traslado a Europa no comenzó como un proyecto de residencia permanente. De acuerdo con el relato del intérprete, él y su esposa viajaron inicialmente a Serbia para que sus familiares pudieran conocer a los bebés. Lo que parecía una visita terminó extendiéndose mucho más de lo previsto, después de que Robles descubriera que disfrutaba de la vida en ese país.

La adaptación también tuvo relación con sus propias experiencias de infancia. Su padre, Fernando Robles, se dedicaba a la actuación y buena parte de sus primeros años transcurrieron entre funciones teatrales, viajes y producciones. Por eso, cambiar de entorno y conocer otras culturas no era algo completamente ajeno para él.

Durante su estancia europea, el actor incluso contempló la posibilidad de encontrar oportunidades laborales fuera de México. No obstante, explicó que su perfil físico y sus características no encajaban fácilmente en los personajes mexicanos que buscaban algunas producciones locales.

Finalmente, aquellos dos años se convirtieron en una etapa dedicada principalmente a su familia, mientras su actividad artística quedaba en segundo plano.

La llegada de sus gemelos cambió su manera de entender la vida

La paternidad llegó para Fabián Robles cuando tenía 50 años. Junto a Nadežda recibió a dos pequeños, una niña y un niño, con quienes comenzó a descubrir responsabilidades que hasta entonces no había experimentado personalmente.

El cuidado de los bebés implicó modificar sus horarios y participar en actividades cotidianas que antes no formaban parte de su rutina. Preparar los alimentos, atender las necesidades de los pequeños y organizar los días alrededor de ellos se convirtió en una nueva responsabilidad.

En su conversación con TVyNovelas, el intérprete reflexionó sobre el esfuerzo que implica criar a los hijos y reconoció que solamente después de convertirse en padre comprendió muchas de las dificultades que enfrentaron sus propios progenitores.

También explicó que esta etapa modificó su relación con el futuro. Ahora presta más atención a su bienestar físico y a la estabilidad económica, pues sus decisiones ya no involucran únicamente sus intereses personales, sino también las necesidades de sus hijos.

Una llamada desde México cambió sus planes en Europa

El regreso del actor a territorio mexicano ocurrió después de recibir una propuesta del productor Roy Rojas. Mientras se encontraba en Serbia, recibió una llamada para incorporarse a El renacer de Luna, proyecto que terminó convenciéndolo de preparar nuevamente sus maletas.

Robles contó que el ofrecimiento llegó de manera inesperada y que la oportunidad de conocer al personaje terminó de motivarlo. En poco tiempo organizó su retorno y comenzó los preparativos para reincorporarse a los melodramas.

En esta producción interpreta a Boco, cuyo nombre dentro de la historia es Jacobo Coronado. Se trata de un personaje relacionado con la herbolaria y el manejo de energía, con una personalidad que presenta diferentes facetas a medida que avanza la trama.

El actor también explicó que algunos elementos de esta interpretación tienen relación con experiencias de su propia familia. Su madre estaba vinculada a prácticas terapéuticas relacionadas con la energía, mientras que su padre le transmitió desde pequeño el acercamiento al mundo artístico.

La producción, protagonizada por Marisol del Olmo, Matías Novoa, Marlene Favela y Flavio Medina, forma parte de la nueva etapa profesional que Robles inició después de su experiencia familiar.

Más de 35 años de trayectoria y una nueva etapa personal

La relación de Fabián Robles con la actuación comenzó desde muy temprano. Su primera participación en una telenovela fue a los 19 años, cuando formó parte de El vuelo del águila, una producción histórica que reunió a reconocidos intérpretes de la televisión mexicana.

Desde entonces, participó en distintos melodramas y construyó un perfil asociado especialmente con personajes de carácter fuerte y villanos. Entre sus trabajos figuran Soy tu dueña, La malquerida y Por amar sin ley, además de otras producciones que ampliaron su recorrido en la pantalla chica.

En su entrevista más reciente también habló sobre los cambios que ha experimentado la industria del entretenimiento y las dificultades que supone mantener una carrera estable en un medio donde intervienen factores como el reconocimiento del público, el carisma y las oportunidades de trabajo.

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