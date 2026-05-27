¿Qué pasó con los artistas de RCTV? El presente de las estrellas que marcaron la TV

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El 27 de mayo de 2007 salió de las pantallas Radio Caracas Televisión (RCTV), canal emblemático de Venezuela.

A casi dos décadas del hecho, la pregunta del millón para los fanáticos de la farándula es: ¿Qué fue de la vida de los artistas de RCTV y qué hacen actualmente? En 2001 repasamos el giro que dieron las vidas de ocho de los rostros más representativos del canal de Quinta Crespo.

Camila Canabal: de la pantalla chica al imperio de la moda

La eterna conductora de Aprieta y Gana no solo demostró tener carisma para la animación, sino un agudo olfato para los negocios. Tras su salida de la televisión tradicional, se residenció en Miami, Estados Unidos. Actualmente, es una exitosa empresaria de la moda con su propia firma de bolsos y accesorios Camila Canabal Shop. Además, se mantiene muy activa en el mundo digital con su canal de YouTube y su espacio Camila Live, donde entrevista a personalidades y aborda temas de bienestar y propósito de vida.

Nelson Bustamante: el guardián de la nostalgia y ganador del Emmy

El locutor que gritaba “¡Atrévete a soñar!" se convirtió en una de las voces más respetadas de la diáspora. Nelson Bustamante se estableció en los Estados Unidos, donde fundó su propia casa productora y ha ganado múltiples premios Emmy gracias a sus emotivos documentales sobre la realidad venezolana y la inmigración.

Mónica Pasqualotto: madre influyente y voz comercial en Miami

La carismática "Pasqualotto" supo reinventarse con fuerza en el mercado hispano de Florida. Además de ser locutora y una cotizada voz comercial, Mónica se transformó en una poderosa creador de contenido digital. Tras compartir abiertamente su dura, pero inspiradora batalla con la fertilidad para convertirse en madre por segunda vez, hoy es un referente para miles de mujeres y lidera exitosos proyectos de podcasting y teatro local.

Luciano D´Alessandro: el galán binacional que ahora conquista la cocina

El inolvidable protagonista de RCTV no tardó en convertirse en uno de los actores más cotizados de Colombia, consolidando su estatus de superestrella con producciones como “La ley del corazón”. A nivel personal, el galán de El Tigre encontró el amor y se casó en 2022 con la locutora María Alejandra Requena.

Norkys Batista: orgullo "Estrambótico" y reina del escenario

La mujer que paralizó al país con “Estrambótica Anastasia” y “Mi Gorda Bella” llevó su talento teatral a nivel internacional con su icónica obra Orgasmos. La exmiss equilibró su vida entre Miami y Venezuela, para transformarse una de las figuras con mayor engagement en redes sociales. Fiel a los formatos competitivos, recientemente demostró sus destrezas culinarias en el mercado internacional al formar parte del reality Top Chef VIP de Telemundo.

Marianella González: consagración en Colombia y reinvención desde el corazón

La inolvidable "Pandora" de Mi Gorda Bella mudó su residencia a Bogotá desde hace varios años, donde construyó una sólida carrera actoral en canales como RCN y Caracol. "Nela" no solo ha destacado en la actuación, sino que sorprendió gratamente al público al mostrar su personalidad sin filtros en el ámbito culinario y digital. Su proceso de madurez, aceptación y autenticidad la ha convertido en un gran referente de evolución personal dentro del medio.

María Alejandra Requena: del entretenimiento matutino al periodismo internacional y las letras

La eterna conductora de “Atrévete a soñar” dio un salto magistral hacia el periodismo de opinión y noticias duras, brillando durante años en las pantallas de CNN en Español. Tras cerrar ese ciclo, se reinventó como escritora con su libro “Elijo ser feliz” y actualmente lidera conferencias y podcasts enfocados en el crecimiento emocional y la resiliencia. En el amor, comparte su vida en un sólido matrimonio con Luciano D'Alessandro.

Jalymar Salomón: el regreso de una dupla de oro a la televisión digital

La recordada animadora del fenómeno infantil El Club de los Tigritos y actriz de telenovelas como La Trepadora, vivió un largo proceso de adaptación en Miami, donde trabajó en diversas facetas alejadas del medio, incluido el sector inmobiliario y el maquillaje. Sin embargo, la pasión por la comunicación pudo más. Recientemente, marcó un emocionante regreso a las pantallas de la mano de su eterna compañera Wanda D'Isidoro con el programa de farándula De Boca en Boca a través de plataformas de streaming.

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