¿Qué pasó realmente con Afrika Bambaataa? Los detalles tras la muerte del "Padrino del Hip-Hop

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El mundo de la música despide a uno de sus pilares fundacionales. Afrika Bambaataa, conocido mundialmente como el "padrino del hip-hop", murió este jueves a los 67 años en el estado de Pensilvania.

En el mismo orden de ideas, según un comunicado emitido por su colega Mickey Bentson, el deceso ocurrió mientras el artista dormía, tras una batalla contra el cáncer, según reseñó EFE.

Un legado musical transformador



Bambaataa, cuyo nombre real era Lance Taylor, fue una pieza elemental en la evolución del género. Es importante destacar que durante el año 1976, tras dejar atrás su pasado en la banda callejera Black Spades y realizar un viaje a África que cambió su perspectiva, fundó la Universal Zulu Nation.



Esta organización nació con un propósito claro: utilizar la música y la cultura como una alternativa pacífica a la violencia de las pandillas en el Bronx en la década de 1970, convirtiendo el hip-hop en una herramienta de cambio social y construcción comunitaria.

Sombras en su trayectoria



A pesar de su innegable influencia en generaciones de raperos y productores, los últimos años de su vida estuvieron marcados por graves controversias legales como múltiples acusaciones de abuso desde el año 2016, el músico enfrentó denuncias de abuso sexual. Además, el dictamen judicial, el cual, según un reporte, en 2025, se emitió un fallo de culpabilidad en rebeldía contra Bambaataa por el abuso continuado de un menor durante la década de 1980, según detalló EFE.



A pesar de estos hechos que empañaron su imagen pública, sus allegados en la Universal Zulu Nation recalcaron en su despedida que su visión artística seguirá presente en la historia de la música contemporánea.

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