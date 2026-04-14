¿Quiénes dominarán el Olimpo musical? La lista definitiva que consagra a Iron Maiden y Wu-Tang Clan

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El panorama musical celebra hoy una nueva lista de inmortales. Si bien, durante una transmisión en vivo de American Idol, bajo la conducción de Pat Benatar y Neil Giraldo, el Salón de la Fama del Rock and Roll anunció oficialmente a sus nuevos integrantes para este año. La lista destaca por su diversidad de géneros y el peso histórico de sus protagonistas.

Los grandes protagonistas



Por su parte, el legendario solista británico Phil Collins, los pioneros del metal Iron Maiden y los referentes del britpop Oasis encabezan esta prestigiosa promoción. Además, el grupo de este año también abre sus puertas a figuras influyentes como Joy Division/New Order, el rebelde del punk Billy Idol, la inconfundible voz de Sade, la potencia hip hop de Wu-Tang Clan y el maestro del R&B, Luther Vandross.



En este sentido, la organización celebrará la ceremonia oficial de inducción el próximo 14 de noviembre en la ciudad de Los Ángeles.

Leyendas con récords imbatibles



En esta oportunidad, Phil Collins refuerza su estatus como fenómeno global. Collins, pertenece al selecto grupo de artistas, junto a Michael Jackson y Paul McCartney, que superan los 100 millones de discos vendidos tanto en su etapa con una banda (Genesis) como en su carrera individual.



Por otro lado, los hermanos Gallagher mantienen la atención del mundo tras anunciar la reunificación de Oasis a finales de agosto. Dentro de este contexto, el regreso de la banda sucede 15 años después de su mediática separación, lo que eleva la expectativa sobre su presencia en el evento de noviembre.

El camino a la inmortalidad



Para obtener una nominación, los artistas deben cumplir un requisito fundamental: haber publicado su primer disco comercial al menos 25 años antes del proceso de selección. Finalmente, esta nueva clase toma el relevo de la promoción de 2025, la cual integró a nombres como Outkast, White Stripes y Cyndi Lauper.

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