¿Quiénes son los intocables? Los nombres que Hollywood borró de su agenda

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Con el paso del tiempo, estos actores y actrices de Hollywood dejaron de protagonizar o participar en las grandes producciones de la Industria por diferentes circunstancias y situaciones. A continuación, conoce los nombres y las razones de estos vetos.

Ezra Miller

El actor y cantante estadounidense, Ezra Miller, tuvo problemas legales y de comportamiento: arresto en Hawái por alteración del orden público y agresión. Además, Miller enfrentó en el pasado acusaciones de manipulación, acoso físico y denuncias por poner en riesgo a menores.

Lea Michele

En el mismo orden de ideas, la actriz y cantante estadounidense, Lea Michele, también forma parte de esta lista. Michele resultó cancelada luego de que sus compañeros de la serie "Glee" denunciaran historias de abuso incluían desde racismo hasta el menosprecio.

Alison Mack

Del mismo modo, la actriz estadounidense, Alison Mack, entra entre los nombre que protagonizan estos casos de vetos en Hollywood. Mack, reconocida por participación en la serie "Smallville", admitió cargos de extorsión y conspiración por reclutar mujeres para la secta "Nxivm", por esta razón resultó condenada a 120 años de prisión.

Cuba Gooding Jr

A esta lista de "no bienvenidos" en Hollywood, se une el actor estadounidense Cuba Gooding Jr por varias denuncias de abuso sexual en su contra y conducta inapropiada a partir del año 2019. Sin embargo, Gooding evitó la cárcel lego de lograr acuerdos judiciales.

Rob Schneider

Una de las celebridades que también forma parte de esta lista es el actor y comediante estadounidense, Rob Schneider, a quien la industria vetó por promover sus ideas y discursos de odio, tras adoptar posturas extremas contra vacunas, comentarios transfóbicos y ser un partidario conservador.

Casey Afleck

A su vez, el actor estadounidense, Casey Afleck, entra en el grupo de los "rechazados" por Hollywood. El también hermano del actor, Ben Aflek, resultó cancelado por denuncias de acoso sexual y comportamiento inapropiado presentadas durante el año 2010 por mujeres que trabajaron con él durante la película "I´m Still Here".

Justin Timberlake

Por otro lado, también protagoniza esta lista el reconocido cantante y actor estadounidense, Justin Timberlake, quien debido a una combinación de escándalos recientes y pasados, ya no es bienvenido en las grandes producciones de Hollywood. Su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol, su trato a Britney Spears y el incidente del Super Bowl con Janet Jackson, generaron el rechazo por parte de la industria hacia el actor.

Ellen DeGeneres

En el mismo orden de ideas, la actriz y presentadora estadounidense, Ellen DeGeneres, resultó vetada de Hollywood tras enfrentar acusaciones sobre un ambiente de trabajo tóxico y racismo en su programa. Además, testimonios de empleados describieron su trato abusivo y un ambiente de "terror" tras bastidores.

Chevy Chase

Por su parte, el actor y comediante estadounidense también enfrenta el veto de Hollywood, luego de enfrentar acusaciones por ser arrogante y conflictivo en los sets de rodaje, sumado a comportamientos resistas, misóginos y violentos. También, Chase tuvo conflictos constantes con compañeros y creadores del programa "Saturday Night Live".

Gina Carano

Si bien, la actriz, modelo y exluchadora, Gina Carano; también forma parte de este grupo de actrices "no bienvenidas" en Hollywood por ser cancelada luego de su defensa a favor de Jeffrey Epstein, sus burlas tránsfobas, comentarios rasistas, postura antivacuna y su apoyo al asalto del Capitolio.

Finalmente, estos son algunos de los nombres de las grande celebridades que ya no son bienvenidas en Hollywood. La conducta de muchos protagonizó escándalos que causaron su veto de la industria.

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