Recibí noticias difíciles de la vida una tras otra: exnovia de Luis Miguel atraviesa duro diagnóstico

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La reconocida periodista y exnovia estadounidense de Luis Miguel, Myrka Dellanos, enfrenta una de las etapas más duras de su trayectoria. Si bien, en un periodo de apenas doce meses, la presentadora experimentó dos eventos que sacudieron su estabilidad: su salida de la cadena Telemundo y un diagnóstico positivo de cáncer de piel.



Por un lado, su ciclo en el programa La Mesa Caliente terminó durante octubre de 2025. Poco tiempo después, la noticia sobre su salud sumó una carga emocional y física considerable.

Por su parte, Dellanos se sometió a una cirugía para extraer la lesión y recibió un injerto de piel como parte del tratamiento. En este sentido, la comunicadora calificó este proceso como un desafío profundo que puso a prueba su resistencia.

Un refugio en la espiritualidad



A través de sus redes sociales, Myrka compartió su testimonio con una franqueza absoluta. Además, confesó que la sucesión de malas noticias provocó momentos de duda y cuestionamientos internos. Sin embargo, atribuyó su fortaleza actual a su profunda convicción religiosa. Según sus palabras, su fe representa el único sostén que la mantiene firme ante estas crisis encadenadas.

Solidaridad en la industria



En este orden de ideas, el anuncio despertó una ola de afecto entre sus colegas y seguidores. Personalidades como la actriz Lorena Meritano enviaron mensajes de apoyo y bendiciones. Lejos de cerrar su historia con amargura, Dellanos aprovechó su plataforma para ofrecer palabras de aliento a quienes atraviesan situaciones similares.

Finalmente, su enfoque actual prioriza la resiliencia y la gratitud por un procedimiento quirúrgico exitoso que, por ahora, aleja el peligro.

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