¡Regreso a casa! Chino y Nacho encienden la señal de "Radio Venezuela" en Caracas

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Este jueves 16 de abril se llevó a cabo el lanzamiento del nuevo álbum de Chino y Nacho titulado “Radio Venezuela” en las instalaciones del Centro Cultural El Hatillo, en Caracas.

Si bien, el evento abrió sus puertas a las 03:30 p.m. para recibir a los invitados y a la prensa. Del mismo modo, en el recinto habían múltiples puestos relacionados al nuevo álbum con la lista de las canciones, imágenes oficiales del proyecto, entre otros.

Foto: Ana Mariño

Foto: Ana Mariño

Foto: Ana Mariño

Posteriormente, a la 05:12 p.m. la animadora venezolana, Andreína Castro, dio inicio a la esperada presentación de ambos artistas venezolanos. Seguidamente invitó a subir al escenario a la esposa del cantante Nacho, Melany Mille, para que juntas le dieran paso a los protagonistas del estreno.

Ausencia de Chyno Miranda

Sin embargo, Castro informó que Chyno Miranda no pudo asistir al evento por compromisos personales en la ciudad de Miami, (EEUU). A pesar de esto, el reconocido cantante venezolano envió un mensaje a través de un video que el equipo técnico del show, proyectó en la pantalla grande.

Foto: Ana Mariño

Por medio del material audiovisual expuesto, Miranda agradeció la asistencia de las personas al lanzamiento en su país natal. En el mismo orden de ideas, invitó a los fans a escuchar su nuevo trabajo discográfico "Radio Venezuela" junto a Nacho.

"Quiero decirle a todos los fans que escuchen Radio Venezuela que está maravilloso el álbum. También quiero agradecerle a todos los fans por escuchar el álbum. Hasta ahora ha resultado un éxito el disco (...) los quiero", expresó Chino.

Presentación de Nacho

Tras las palabras de Chyno Miranda, Mille y Castro le dieron paso a Nacho, quien al subir a la escena, donde había un sofá central, aseguró que se sentía solo sin la compañía de su colega y compañero de carrera, por lo que decidió invitar a su sobrino, Ignacio Mendoza, quien además participó como productor en la creación de dicho proyecto musical.

Foto: Ana Mariño

En este sentido, Nacho relató que el álbum lo grabaron hace apenas dos meses y que cada uno de los cantantes y músicos que colaboraron, participaron en la creación de los temas a través de sugerencias e, incluso, solicitudes específicas con respecto al ritmo, estilo y género.

Elena Rose

Dentro de este contexto, el cantante destacó el proceso de creación con Elena Rose. "Elena llega con aquella aura (...), toda vestida de blanco, brillante, entrando por ese estudio, y dice 'yo lo que quiero hacer con ustedes es una canción que me recuerda a mi cuando yo era chiquita y ustedes estaban en Calle Ciega', todo el mundo tenía una petición distinta", destacó uno de los protagonistas de "Radio Venezuela".

Rawayana

Por su parte, también hizo énfasis en el proceso de creación con la banda venezolana, Rawayana, asegurando que "Le envíe la canción a Beto de Rawayana y me dijo 'ya te llamo', y cuando me devolvió la llamada me hizo la sugerencia de modificar el coro (...), así ocurrió con muchos de los temas".

"Radio Venezuela" versión deluxe

Por otro lado, Nacho confirmó que muchas de las canciones previstas para el trabajo discográfico, no forman parte, por lo que afirmó que es muy probable que estrenen una segunda parte de "Radio Venezuela". De este modo, dijo que el objetivo es estrenar esa versión "deluxe" antes de que finalice el 2026.

Problemas de salud: Chyno Miranda

Antes de finalizar, el cantante aclaró la situación con respecto a la salud de su compañero y amigo, Chyno Miranda, tras múltiples versiones que circulan por medio de las redes sociales con respecto al abuso de sustancias ilícitas.

"Lo que pasó con mi compañero no tiene que ver con esos excesos, a pesar de que puedan haber influido de una mala manera en su recuperación, pero lo que él vivió que fue el Guillain Barré y la encefalitis es algo (...) que le da a una persona que nunca ha tenido excesos. Él pasó por un proceso complicado que lo llevó a estar en una cama", relató Nacho.

No obstante, destacó que "Esto para él es terapia física y mental".

"Radio Venezuela"

En otro orden de ideas, el álbum "Radio Venezuela" se estrenó el pasado 9 de abril en todo el mundo y es un trabajo musical compuesto de 14 canciones y 5 audios narrativos que recrean la experiencia de escuchar una emisora en vivo, rindiendo homenaje a la cultura sonora del país.

Es importante destacar que todos los temas que forman parte del disco, son colaboraciones con diferentes músicos y cantantes venezolanos. A continuación, el orden cronológico de dicho trabajo musical:

Chataing (audio narrativo)

Lassoltería - Lasso

Orquídea (audio narrativo)

Entrégame - Danny Ocean

Na' guará de linda - Akapellah

Dónde estás - Mau y Ricky

Gramófono (audio narrativo)

Te extraño - Micro TDH

Mosca - 3AM

Momentos - Nella

Maleta - 2 Merengada

Renny Ottolina (audio narrativo)

Maiquetía - Joaquina

D' lejitos - Elena Rose

Fact (audio narrativo)

Carlitos - Neutro Shorty

Mar-a-caibo - Huáscar Barradas, Caibo, Rafael "El Pollo" Brito

D' pueblo - Noreh, Luis Silva

Foto: Juan Cotua

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