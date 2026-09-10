Reykon vuelve a los escenarios de Venezuela: fecha, lugar y precio de las entradas

Suscríbete a nuestros canales

El exponente colombiano del género urbano Andrés Felipe Robledo Londoño, conocido en la industria musical como Reykon, confirmó su regreso a los escenarios de Venezuela, específicamente en la ciudad capital, Caracas. El cantante forma parte del elenco principal de la primera edición del festival Terraza Urbana, un espectáculo musical que promete reunir a importantes figuras de la música latina, según lo detalló El Diario.

Lugar y fecha



El show se llevará a cabo el 21 de noviembre en las instalaciones de la terraza del centro comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), espacio ubicado en el municipio Chacao de Caracas. El propio artista compartió la noticia con sus seguidores a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde manifestó su entusiasmo por reencontrarse con el público local tras una larga ausencia de los escenarios nacionales.



El cartel del festival Terraza Urbana no solo incluye la participación del intérprete colombiano, también suma las actuaciones en vivo de los artistas Jeeiph, Neomai Music y la ambientación musical a cargo de DJ Castillete. Esta combinación de talentos busca ofrecer una experiencia variada para los amantes de los ritmos urbanos.

Precio de las entradas



La empresa organizadora del evento publicó la estructura de costos para la adquisición de boletos en su primera etapa de preventa:

-Zona Te gateo: 44.10 dólares por persona.

-Zona Imaginándote: 75.60 dólares por persona.

-Zona Sin miedo: 163.80 dólares por persona.

-Zona Secretos (BOX): 214.20 dólares por persona.



Los usuarios interesados en asistir al espectáculo pueden adquirir sus entradas de manera directa a través de la plataforma digital Ticketgo (www.ticketgo.io).

Concierto de Tini



Esta presentación se suma a la variada agenda de espectáculos internacionales que acoge la ciudad de Caracas durante la recta final del año 2026. Entre los eventos destacados para el último trimestre destaca también el concierto de la artista argentina Martina Stoessel, conocida popularmente como Tini. La cantante fijó su presentación para el 21 de octubre de 2026 en el estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada, ubicado en el municipio Libertador.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube