Sangre caribe: el inesperado anuncio de Elena Rose y Alleh que sacude la escena

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Los cantantes venezolanos Elena Rose y Alleh del duo "Alleh y Yorghaki", revelaron algunos detalles a través de las redes sociales de lo que se presume que es el anuncio de un nuevo tema en colaboración.

Por su parte, Rose publicó un video en su perfil de Instagram en el que se aprecia a la cantante de espaldas a la cámara, bailando un tema desconocido pero que se logra apreciar las voces de ambos músicos venezolanos. Del mismo modo, la intérprete de "Me lo Merezco" escribió en el pie de la publicación que "Que rico estás tu", haciendo referencia a la canción insertada.

Del mismo modo, Alleh publicó una foto en su perfil de Instagram en compañía de Elena Rose. Sin embargo, en este caso, el cantante venezolano solo añadió un emoji de alas en el pie de la publicación.

Finalmente, se espera que este featuring salga a finales del presente mes de marzo o a mediados de abril.

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