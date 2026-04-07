¡Se casó Soteldo! Todos los detalles del enlace entre el futbolista y la colombiana Isabel García

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El futbolista venezolano, Yeferson Soteldo, se casó por el civil con la empresaria colombiana, Isabel García, durante una ceremonia íntima en Río de Janeiro, Brasil.

En el mismo orden de ideas, a través de una publicación de Instagram, la pareja reveló la noticia este domingo 5 de abril, se trata de una recopilación de fotografías tomadas de su boda.

Además, por medio del pie de la publicación, la pareja expresó que "Un día que marcó nuestro para siempre. Más que una firma, fue un acto de amor y obediencia a Dios. Hoy somos uno, guiados por Él y sostenidos en su propósito: ‘y serán una sola carne’ (Génesis 2:24)".

Reacción de sus seguidores

Por su parte, los seguidores de Soteldo y García han demostrado su apoyo y amor a través de comentarios como "Felicidades", "Que Dios los bendiga siempre", "¡Que belleza mis amigos!".

Es importante destacar que la pareja se comprometió durante la Nochevieja del año 2024 en una playa del Parque Nacional Morrocoy, en el estado Falcón, Venezuela.

Actualemnte, Yeferson Soteldo tiene 28 años de edad y es mediocampista ofensivo de la Vinotinto y juega para Fluminense F.C. perteneciente al campeonato Brasileño de la Serie A, según detalló La Verdad.

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