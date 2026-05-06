¿Se viene otro dueto? Christian Nodal habla sobre colaborar con su esposa Ángela Aguilar

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El pasado 2 de mayo, durante la prueba de sonido de su espectáculo en el Movistar Arena de Chile, Christian Nodal mantuvo un encuentro cercano con un grupo de seguidores que terminó por convertirse en noticia global. Al ser cuestionado sobre futuros duetos, el cantante sonorense no dudó en mencionar nombres como el del colombiano Jessi Uribe, pero fue su referencia a Ángela Aguilar la que capturó toda la atención.

Hacia un proyecto discográfico integral

Más allá de lo personal, Nodal dejó claro que la sinergia con Ángela Aguilar busca materializarse en un proyecto de gran envergadura. Según sus propias palabras, el objetivo no es solo grabar una canción aislada, sino trabajar en una producción completa. El cantante enfatizó que ambos deben prepararse adecuadamente para este paso: “Tenemos que sacar un buen álbum juntos… tenemos que hacer muchas cosas para que eso pase”, confesó Nodal, confirmando que la idea de una obra colaborativa está en sus planes inmediatos.

Hasta el momento, la única colaboración oficial entre ambos es el éxito de 2020 “Dime Cómo Quieres”, grabado meses antes de que el artista iniciara su relación con la cantante Belinda.

Contexto legal y tensiones familiares

Estas declaraciones llegan en un momento de particular complejidad para el artista. Informaciones recientes sugieren que Nodal enfrenta supuestos conflictos legales con sus propios padres debido al registro de la marca ‘Christian Nodal’. En medio de este asedio por la propiedad intelectual de su nombre artístico, el cantante parece buscar refugio y solidez en su relación con Aguilar, apostando por la creación de un nuevo legado musical que les pertenezca a ambos.

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