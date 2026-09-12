Sebastián Rulli habla de su relación de más de una década con Angelique Boyer: así manejan sus diferencias

Sebastián Rulli y Angelique Boyer llevan más de una década juntos y, durante ese tiempo, han compartido tanto proyectos profesionales como distintas etapas de su vida personal. Ahora, el actor dio a conocer un detalle de la dinámica que mantienen cuando aparecen diferencias entre ellos: en determinadas situaciones prefieren hacer una pausa antes de continuar hablando.

La explicación de Rulli no apunta a una separación temporal de la pareja. Por el contrario, se refiere a un recurso que ambos emplean dentro de una discusión cuando consideran que seguir conversando en ese momento puede dificultar el entendimiento.

Detener la conversación también puede ser parte del diálogo

De acuerdo con el actor, existen momentos en los que alguno de los dos necesita apartarse por un instante para recuperar la calma. En esas circunstancias, la pareja opta por darse ese espacio y dejar pendiente la conversación.

El tema se retoma posteriormente, cuando ambos están en mejores condiciones para hablar. Para Rulli, esta dinámica les permite evitar que una diferencia termine convirtiéndose en una discusión mayor y mantener como prioridad el respeto entre los dos.

Una relación que comenzó entre cámaras

La historia sentimental de Rulli y Boyer comenzó después de varios años de conocerse como compañeros de trabajo. Los dos coincidieron por primera vez en Teresa, en 2010, y posteriormente volvieron a trabajar juntos en Lo que la vida me robó.

Fue durante esa segunda producción cuando su relación personal comenzó a transformarse. Después de finalizar las grabaciones y mientras ambos se encontraban solteros, la cercanía entre los actores evolucionó hasta convertirse en un romance que hicieron público en septiembre de 2014.

El respeto como punto de encuentro

Las declaraciones recientes de Rulli coinciden con algo que los dos han mencionado en distintas ocasiones al hablar de su relación: la importancia de mantener confianza y libertad dentro de la pareja.

En una entrevista anterior, Boyer describió su relación como un vínculo en el que cada uno puede desarrollar su propia vida y continuar con sus proyectos. Rulli también ha señalado en el pasado que entre ambos existen diferencias y desencuentros, pero que el respeto representa un límite que procuran mantener.

Una pareja acostumbrada a mantener su vida personal en privado

A lo largo de los años, los actores también han tenido que responder a versiones sobre el supuesto final de su romance. En febrero de 2024, Rulli negó públicamente una de esas especulaciones y aseguró que la relación continuaba, después de que circularan rumores de una separación.

En ese contexto, la explicación sobre las pausas adquiere otro sentido: Rulli no está anunciando una crisis sentimental, sino compartiendo una particularidad de la convivencia que han construido. Para ellos, tomar distancia durante una conversación difícil puede ser una manera de evitar decisiones o palabras impulsivas y regresar al diálogo cuando exista mayor disposición para escucharse.

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