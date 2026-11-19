El dúo venezolano Servando y Florentino estrenó este jueves 19 de noviembre de 2026 su sencillo promocional "Caballero", una colaboración musical junto al cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa. El tema funciona como el segundo adelanto de la producción discográfica Se Buscan: Vivos o Inmortales (Lado B) y ya figura en todas las plataformas digitales de música.

Detalles del nuevo sencillo



La producción musical de "Caballero" estuvo a cargo de Yasmil Marrufo. La letra aborda el romanticismo, el respeto, los detalles y las acciones como formas de conquista amorosa. Además, el título de la canción coincide con el apodo con el cual el público identifica a Gilberto Santa Rosa a lo largo de su carrera: "El Caballero de la Salsa"

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Nuevo disco



Este lanzamiento sigue al estreno de "K-Bron", primer tema promocional de Se Buscan: Vivos o Inmortales (Lado B), pieza en la cual los hermanos Primera retomaron su trabajo en estudio con el productor Sergio George. Ambas entregas forman parte de la etapa actual de Servando y Florentino dentro del género salsa, después de su regreso a los escenarios y la publicación de su primer álbum de estudio en quince años.

Gira musical



La salida de "Caballero" ocurre luego de que Servando y Florentino concluyeran su recorrido por España como parte del Se Buscan: Vivos o Inmortales World Tour 2026. Durante ese tramo de la gira, los intérpretes venezolanos ofrecieron ocho presentaciones en un lapso de diez días y agotaron las entradas en tres fechas correspondientes a las ciudades de Barcelona, Madrid y Valencia.



Con la incorporación de Gilberto Santa Rosa en esta grabación, Servando Primera y Florentino Primera suman otra colaboración con figuras del género tropical dentro de su repertorio reciente. El sencillo "Caballero" permanece disponible para su reproducción y descarga en los distintos servicios de audio digital a nivel internacional.

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