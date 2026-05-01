Shakira en Copacabana: conoce los detalles clave de la presentación masiva en la playa este 2 de mayo

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Este sábado 2 de mayo de 2026, la estrella colombiana, Shakira, protagonizará uno de los eventos más masivos de su carrera en la emblemática playa de Copacabana. El escenario, ubicado estratégicamente frente al lujoso hotel Copacabana Palace, ya domina el paisaje costero con una infraestructura de dimensiones colosales.

Preparativos de alto nivel



A pocas horas del inicio, el movimiento en la arena no cesa. Cientos de técnicos ajustan los últimos detalles del sonido y la iluminación. Del mismo modo, las pantallas gigantes, distribuidas a lo largo de la costa, garantizan visibilidad para los sectores más alejados. Además, la seguridad también ocupa un lugar central, por su parte, la policía local despliega un operativo especial que incluye drones y miles de agentes para resguardar a la multitud.

Un evento que desafía las cifras



La expectativa por este concierto gratuito supera todos los registros previos. Dentro de este contexto, las autoridades locales y los organizadores estiman una asistencia cercana a los dos millones de personas, cifra que posisionaría a Shakira en el selecto grupo de artistas con récords mundiales de audiencia.

En cuanto al Impacto hotelero, el sector reporta la ocupación en los alrededores llega al 100 %. Además, la logística indica que el metro de Río funcionará con horarios extendidos para facilitar el acceso de los asistentes.

En otro orden de ideas, el mundo entero podrá seguir el ritmo de la barranquillera a través de una señal televisiva internacional.

Shakira ya se encuentra Brasil

Por su parte, la cantante colombiana compartió una serie de imágenes por medio de su perfil en Instagram para anunciar que ya se encuentra en Rio de Janeiro, disfrutando de su clima y paisajes.

El regreso de "La Loba"



Este show representa un hito en la gira actual de la artista. Con el mar de fondo y el calor del público brasileño, Shakira promete un recorrido por sus grandes éxitos y sus temas más recientes. La arena de Copacabana, famosa por albergar celebraciones de año nuevo y míticos conciertos, se prepara para otra noche que quedará grabada en la memoria colectiva de Brasil.

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