Shakira y Anitta unen fuerzas en un nuevo hit: la imagen que lo confirma

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Lo que comenzó como una serie de filtraciones y teorías entre los fanáticos, finalmente ha sido oficializado por la cantante colombiana Shakira. A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de "Puntería" compartió una publicación que confirma su próxima tema titulado "Choka Choka" con la cantante brasileña, Anitta.

Además, dicha colaboración forma parte del próximo álbum de la cantante brasileña el cual lleva por nombre "EQUILIBRIVM" y se estrenará el próximo 9 de abril de 2026.

El anuncio, ha generado una reacción en cadena por medio de las redes sociales, acumulando millones de interacciones en cuestión de minutos.

El cruce de dos potencias globales



Esta unión marca un hito en la música latina de 2026. Por un lado, Shakira continúa expandiendo su legado tras el éxito de su álbum "Las Mujeres Ya No Lloran", mientras que Anitta sigue consolidándose como la figura brasileña con mayor proyección internacional de la década.



Aunque los detalles específicos sobre el ritmo o la letra de la canción se mantienen bajo un hermetismo profesional, la publicación sugiere una propuesta visual de alto impacto.

Expectativa y lanzamiento



Finalmente, la expectativa crece. En la sección de comentarios de la publicación original, no solo los fans han celebrado la noticia; colegas de la industria y personalidades del entretenimiento han calificado este encuentro como el "evento musical del año".



Con este anuncio, ambas artistas demuestran que el empoderamiento femenino y la colaboración transfronteriza siguen siendo los motores principales de la industria musical contemporánea.



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