Sydney Sweeney explora otras formas de generar dinero y se arriesga en el mundo de la moda: la polémica campaña de la que todos hablan

Sydney Sweeney, conocida por su trabajo en series de éxito como Euphoria, ha sorprendido al mundo con el lanzamiento de SYRN, su propia marca de lencería. La colección ha generado gran expectativa y debate, no solo por su enfoque inclusivo, sino también por la forma en que se presentó: imágenes sensuales y poses atrevidas que han provocado comentarios y reacciones diversas en redes sociales y medios de entretenimiento.

SYRN se enfoca en la diversidad de cuerpos, ofreciendo hasta 44 tallas diferentes, una respuesta a los años que Sweeney pasó buscando sujetadores que le quedaran cómodos y favorecieran su figura. La colección incluye desde piezas cómodas y cotidianas hasta conjuntos más provocativos, buscando un equilibrio entre estilo, accesibilidad y confianza personal.

Una campaña que no pasa desapercibida

La propia Sweeney protagoniza la campaña, posando con conjuntos de lencería que muestran distintos estilos: desde lo elegante y romántico hasta lo atrevido y sugerente. Las fotografías han circulado ampliamente, provocando tanto admiración como debate sobre los límites de lo que puede mostrarse públicamente.

Como parte de la estrategia de promoción, Sweeney realizó una acción frente al cartel de Hollywood, donde se la vio colgando sujetadores en un video compartido en redes. Aunque la filmación se realizó desde un punto autorizado, la manipulación directa del letrero no estaba permitida, generando un debate sobre la legalidad de la acción y aumentando la cobertura mediática de la marca.

Inclusividad basada en la experiencia personal

SYRN surge de la experiencia personal de Sweeney, quien ha explicado que desde joven le resultaba difícil encontrar ropa interior que le quedara bien. La actriz buscó crear una línea que ofreciera opciones reales para mujeres con distintas formas y tallas, reflejando su filosofía de celebrar la diversidad y la confianza femenina.

La colección está organizada en distintas líneas, como Comfy, Playful, Romantic y Seductress para adaptarse a diferentes momentos y estilos de vida, enfatizando que no existe un único modelo de belleza y que cada mujer puede encontrar prendas que la representen y le hagan sentir segura.

Reacciones del público y perspectivas de futuro

El lanzamiento de SYRN ha generado opiniones encontradas. Muchos celebran la iniciativa de una lencería realmente inclusiva, mientras que otros cuestionan tanto la campaña visual como la promoción polémica en Hollywood. Aun así, la marca se ha colocado rápidamente en el centro de la conversación dentro de la moda y el entretenimiento.

Con su lanzamiento oficial programado para finales de enero de 2026, Sydney Sweeney sigue consolidándose como una figura que no solo destaca en la actuación, sino también en el mundo empresarial, con propuestas audaces que desafían los estándares tradicionales de la industria de la moda íntima.

