Thalía celebra la recuperación de su perra Frankie y conmueve a sus seguidores

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Thalía volvió a abrir su corazón a sus seguidores. La cantante, que recientemente fue reconocida en los premios Billboard Women in Music, utilizó sus redes sociales para compartir una noticia que la tiene especialmente feliz: el regreso a casa de su perra Frankie, quien atravesó un delicado estado de salud durante el último año.

"Fueron meses difíciles"

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la intérprete de "Amor a la mexicana" celebró el reencuentro con su mascota. "Después de 1 año… ¡finalmente esta niña preciosa está de vuelta en casa! ", escribió la artista, visiblemente emocionada.

Thalía confesó que el proceso no fue sencillo. "Fueron meses difíciles, de mucha paciencia, cuidados y recuperación, pero hoy Frankie está con nosotros, sana y más contenta que nunca", expresó en su mensaje, que rápidamente se llenó de comentarios de apoyo y complicidad por parte de sus seguidores.

Un recibimiento por todo lo alto

Para celebrar el regreso de la pequeña, la cantante no escatimó en detalles. Salió a comprarle mantitas, un comedero adecuado a su postura, juguetes, peluches y todo lo necesario para que Frankie se sintiera como en casa. El reencuentro quedó registrado en imágenes donde la perra, visiblemente feliz, recibió todos los mimos de su dueña .

"El amor que sentimos por nuestras mascotas es indescriptible… quienes tienen una saben perfectamente de lo que hablo", reflexionó Thalía, en un mensaje que resonó con fuerza entre sus millones de seguidores .

Una vida dedicada a la familia y los animales

Thalía, quien cumplió 55 años el pasado 26 de agosto, ha mantenido siempre una relación muy especial con su comunidad en redes sociales. A lo largo de su carrera, la artista ha compartido abiertamente su amor por los animales y ha utilizado su plataforma para hablar sobre la importancia de cuidar a las mascotas como miembros de la familia.

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