Un gran jurado del Tribunal de Distrito para el Distrito Central de California acusó formalmente a Thomas Wayne Markle Sr., padre de Meghan Markle, de dos cargos federales por posesión de material de abuso sexual infantil. El documento judicial identifica al acusado también como "Tom Markle" y "Thomas Markle Sr." y sitúa los hechos imputados en el condado de Los Ángeles alrededor del 30 de octubre y el 4 de noviembre de 2026.

Comunicado oficial



De acuerdo con el comunicado del Distrito Central de California, los cargos abarcan la posesión de negativos fotográficos de película de 35 milímetros que muestran a menores prepúberes y niños menores de 12 años. El pliego fiscal señala que Markle poseía presuntamente a sabiendas esos negativos, los cuales circularon mediante canales de comercio interestatal y extranjero, y que en cada episodio figura al menos una víctima preadolescente menor de 12 años. Los expedientes judiciales incorporan fotogramas específicos que integran las pruebas reunidas por el FBI. Si un jurado declara culpable al hombre de 82 años, cada cargo conlleva una pena máxima de 20 años de prisión federal, lo que representa hasta 40 años en total.

Thomas Markle



Agentes federales arrestaron a Markle el 6 de noviembre de 2026 en Lakeland, Florida, donde residía en una clínica especializada en el cuidado de personas con demencia. Las autoridades también reportaron que permanecía detenido en Florida tras quitarse la pulsera electrónica asignada a su arresto domiciliario y que un juez ordenó una evaluación psiquiátrica al observar causa razonable sobre su competencia mental para comprender el proceso o colaborar en su defensa. Se prevé su traslado a California para comparecer ante el tribunal federal de Los Ángeles en las próximas semanas.

Investigación



La investigación federal incluye allanamientos en dos unidades de almacenamiento que Markle alquilaba desde 2008 en Los Ángeles, donde los agentes incautaron alrededor de 78 artículos, entre negativos, diapositivas, imágenes impresas y libros. Las pesquisas también abarcaron diligencias en Cebú, Filipinas, donde residió antes de volver a Estados Unidos este año, y en una bodega cercana a su antigua vivienda en Rosarito, Baja California, México, con cooperación de autoridades de México, Filipinas y las islas Marshall.

Hijos alejados

En octubre, tras reportes de prensa sobre hallazgos en Filipinas, Meghan Markle expresó su angustia ante las acusaciones y reiteró que mantuvo a sus hijos alejados de él para protegerlos, mientras las autoridades recuerdan que el acusado conserva la presunción de inocencia hasta que un tribunal decida lo contrario.

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