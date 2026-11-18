La plataforma digital Amazon Prime Video lleva a cabo el lanzamiento de "Melania: The Series", un proyecto audiovisual de formato especial que aterriza en las pantallas este próximo viernes 20 de noviembre de 2026. Esta producción exclusiva, gestionada por el equipo de la primera dama estadounidense, llega de manera simultánea a más de doscientos cuarenta países y territorios como un evento imperdible para los seguidores de la política y el entretenimiento global.

Detalles del proyecto



El formato del proyecto consiste en una miniserie documental dividida en dos episodios principales bajo el sello de Amazon MGM Studios, con la dirección a cargo del cineasta Brett Ratner. Esta propuesta funciona como una continuación directa del largometraje documental titulado Melania, el cual debutó en los cines a principios de enero de este año antes de su llegada al servicio de streaming.

Episodios y desarrollo del contenido



El primer episodio, titulado "Family & Trust", expone los preparativos de Melania Trump para asumir nuevamente el cargo institucional de primera dama, además de profundizar en los retos cotidianos y las dinámicas de confianza dentro de los círculos más íntimos de la Casa Blanca. Las imágenes oficiales del tráiler muestran a la protagonista durante sus desplazamientos en aeronaves oficiales, reuniones con figuras políticas y momentos de transición familiar en Washington D. C.



Con este estreno, la plataforma de streaming apuesta por un formato de telerrealidad y documental político que busca cautivar a audiencias masivas, consolidando el perfil mediático de la primera dama mediante una ventana directa a su faceta pública y privada durante los periodos de mayor actividad institucional.

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