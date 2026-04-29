Tragedia: falleció el hijo de Josemith Bermúdez en México

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Este miércoles 29 de abril de 2026 el periodista venezolano, Diego Kapeky, informó a través de su cuenta de Instagram "Los Tubazos de Diego", que el pasado martes 28 de abril falleció el hijo de la recordada animadora venezolana, Josemith Bermúdez, quien llevaba por nombre Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez y tenía tan solo 14 años.

Del mismo modo, según lo informó Kapeky a través de la publicación, el joven vivía actualmente con su papá, el reconocido odontólogo Juan Cristóbal Sforzina Marcano, en México. Además, Juan Cristóbal era alumno de la comunidad Lawrence School en la ciudad de Cancún.

Sin embargo, hasta el momento no hay una versión oficial sobre los motivos del fallecimiento.

Josemith Bermúdez

Es importante destacar que su madre, la querida y recordada animadora venezolana, Josemith Bermúdez, falleció de cáncer de ovario durante el año 2021 tras una lucha ardua de aproximadamente cinco años.

Sin bien, Bermúdez inició desde muy temprana edad en la televisión venezolana como ancla en el programa "Ají Picante". Posteriormente, hizo carrera y evolucionó en el programa de farándula nacional "La Bomba" donde dinamizó el tren delantero del espacio televisivo.

Sin embargo, luego se dedicó a tratar su enfermedad y vivió con su hijo, hasta que falleció. Tras el hecho, el pequeño Juan Cristóbal se mudó a México donde vivía con su padre y su nueva familia.

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