Un empresario visionario catapultó a Carolina Herrera: la diseñadora venezolana cumple 45 años de trayectoria

La diseñadora venezolana Carolina Herrera cumple 45 años en el mundo de la moda con una sólida trayectoria que incluye no solo vestuario, sino carteras y perfumería.

En 1981, la connotada dama de la sociedad caraqueña, esposa del periodista Reynaldo Herrera y madre de cuatro hijas, cristalizó un sueño, constituir un negocio dedicado al buen vestir, con foco en el característico glamour de la ciudad de los techos rojos…pero no lo hizo sola.

Carolina Herrera y Don Armando de Armas

Conformar una empresa de esas características requería un soporte económico importante y el matrimonio no disponía del capital necesario. Es allí donde entra en el juego Don Armando De Armas Mélendez, fundador del Bloque DEARMAS.

ARCHIVO BDA

El visionario editor de las más importantes revistas de la región formó una empresa en 1980, en la cual el Bloque DEARMAS era el dueño de 80% del paquete accionario y Carolina Herrera de 20% restante.

ARCHIVO BDA

En el año 1988 se lanzó la primera fragancia de la casa de modas, que lleva el nombre de la diseñadora, de la mano de la familia Puig, poderoso clan nativo de Barcelona, España. El éxito del perfume fue tal que el conglomerado hizo una oferta al Bloque DEARMAS, en el año 1996, por su participación en la empresa. Ante esta propuesta, Don Armando vendió su parte a la familia Puig, que a la fecha mantiene la mayoría accionaria.

ARCHIVO BDA

En la actualidad, Herrera es una de las venezolanas con mayor proyección internacional con una marca de lujo que viste a primeras damas, actrices de Hollywood y personalidades de la monarquía europea, con presencia en más de 104 países; la misma mujer de temple que cumplió uno de sus más grandes anhelos al coincidir con un empresario que confió en ella y su potencial.

Revista Bohemia/Año 1984

Revista Bohemia/Año 1984

Estas dos últimas fotografías, publicadas en la Revista Bohemia de febrero de 1984, corresponden a la entrega del premio "Hombre del Año de las Américas", otorgado por la Industria Impresora del Sur de la Florida.

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