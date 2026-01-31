¡Unos retoques de más! Laura Flores habla sobre las críticas que enfrenta por los cambios en su rostro

Suscríbete a nuestros canales

Laura Flores de encuentra en el centro de las críticas tras el revuelo generado por su reciente cambio de imagen. Entre comentarios de admiración y críticas despiadadas, varios internautas apuntaron a un presunto abuso de bótox en su rostro. En un encuentro con los medios, la actriz decidió enfrentar los rumores y aclarar la situación de manera directa y sin rodeos.

Ante las preguntas de los periodistas, Laura Flores negó categóricamente haberse sometido a tratamientos con bótox. Explicó que ese procedimiento no es compatible con su rostro, ya que altera la expresión natural de sus cejas y líneas de expresión.

Con un toque de humor, la actriz señaló:

"Es una peluca. El bótox y yo no somos compatibles porque se me levanta la ceja y todo. Ahí están todas mis arrugas”, mientras mostraba su rostro al público.

¿Tratamientos en el futuro? Todo puede pasar

Aunque negó haber recurrido a retoques estéticos por el momento, Laura Flores no cerró la puerta a la posibilidad de considerar algún procedimiento en el futuro. De esta forma, dejó claro que, más allá de las especulaciones, sus decisiones sobre su imagen serán siempre personales y conscientes.

La actriz subrayó que los comentarios en redes sociales forman parte del escrutinio público al que están expuestas las figuras del espectáculo, pero que no afectan su confianza ni su manera de mostrarse ante sus seguidores.

Entre la polémica y la autenticidad

El debate sobre su apariencia se intensificó en redes sociales, donde usuarios comparaban fotos recientes con imágenes antiguas, generando todo tipo de teorías sobre cirugías y tratamientos. Laura Flores aprovechó su encuentro con la prensa para reafirmar que su rostro refleja su autenticidad y que los cambios visibles corresponden únicamente a estilos de cabello y maquillaje, no a procedimientos invasivos.

Con su intervención, Laura Flores puso fin a los rumores sobre el uso de bótox en su rostro, reafirmando su postura de transparencia frente a la prensa y sus seguidores. La actriz continúa activa en redes y medios, compartiendo su vida y su carrera sin perder la naturalidad que la ha caracterizado a lo largo de los años.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube