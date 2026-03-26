¿Venezuela está en la lista? La sorpresa que Micro TDH se guardó para el final de su anuncio

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El cantante venezolano, Micro TDH confirmó que estará de gira por Venezuela a finales de abril y principios de mayo con su "Segundo Acto Tour", según detalló Dentro del Género.

El artista venezolano visitará cuatro ciudades de Venezuela durante las siguientes fechas:

30 de abril en Maracaibo: entradas a la venta por Cusica.com

01 de mayo en Valencia: entradas a la venta por Kreatickets.com

02 de mayo en Caracas: entradas a la venta por Cusica.com

03 de mayo en Maracay: entradas a la venta por Cusica.com

Por su parte, Micro TDH regresará a su país con cuatro conciertos en los cuales interpretará sus hits mundiales incluyendo los temas que forman parte de su más reciente álbum titulado "Segundo Acto: Primer Encuentro y Encuentro Final".

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