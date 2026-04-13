Venezuela y Colombia en el mismo escenario: el momento exacto en el que Akapellah y J Balvin unieron a dos países en una sola voz

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El pasado 11 de abril, la ciudad de Cúcuta fue testigo de un momento icónico para la música urbana latina.

Durante su presentación en tierras colombianas, la estrella J Balvin dejó al público impactado al invitar al escenario al referente del rap venezolano, Akapellah.



En este sentido, la energía alcanzó su punto máximo cuando el rapero criollo interpretó "Veneka", su exitoso tema junto a la banda musical venezolana Rawayana, provocando una ovación masiva por parte de la gran cantidad de venezolanos que asistieron al evento.

Finalmente, tras el show, Akapellah expresó su gratitud hacia J Balvin a través de las redes sociales, mientras que el colombiano manifestó su deseo de reencontrarse pronto con sus seguidores directamente en suelo venezolano.

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