Vuelve el fenómeno brasileño: Avenida Brasil ya tiene fecha de regreso

Suscríbete a nuestros canales

TV Globo puso fin a meses de especulaciones y confirmó una noticia que paraliza al mundo del entretenimiento: la icónica telenovela Avenida Brasil tendrá una segunda temporada. El esperado estreno de esta secuela llegará a la pantalla chica durante el mes de enero de 2027, si bien la cadena televisiva guardó bajo llave el día exacto en el cual emitirá el primer capítulo.



El proyecto mantiene la esencia que convirtió a la entrega original en una leyenda de la televisión global. João Emanuel Carneiro, la mente maestra detrás de la primera versión, redactará los nuevos libretos para dar continuidad a la historia. Por el momento, la ejecutiva del canal prefirió no revelar detalles sobre el giro que tomará el argumento, ni tampoco aclaró la composición definitiva del elenco de actores que dará vida a los personajes en este nuevo ciclo.

Versión original



La versión original de este drama hizo su debut en las pantallas en el año 2012 y contó con un reparto estelar encabezado por figuras de la talla de Débora Falabella, Adriana Esteves, Murilo Benício y Cauã Reymond. Durante las últimas semanas, los fanáticos alimentaron infinidad de rumores en redes sociales sobre la probable reaparición de estos célebres intérpretes en el proyecto. No obstante, la televisora mantiene la cautela y promete emitir un comunicado oficial para confirmar la participación individual de cada figura en la nómina final.

Impacto del proyecto



El impacto de este drama traspasó las fronteras de su país de origen. Tras su emisión inicial, cadenas televisivas de más de 140 países compraron los derechos de distribución para llevar la trama a millones de hogares en todo el planeta, lo que consolidó a la producción como uno de los éxitos comerciales más grandes en la historia de las telenovelas latinoamericanas.



La expectativa del público alcanza niveles altos con este anuncio. La audiencia espera descubrir pronto si la secuela logrará emular la tensión, los giros inesperados y la carga emocional que caracterizaron a la trama que cautivó al público, según lo detalló Vove Tucumán.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube