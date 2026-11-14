Wanda Maximoff regresa al universo de Marvel: así será su participación en “Avengers Doomsday”

El universo cinematográfico de Marvel sacude las expectativas de los seguidores con una revelación contundente que cambia por completo el panorama de la franquicia. La conclusión de la serie del servicio de streaming relacionada con el personaje de Vision, titulada VisionQuest, incluye una secuencia posterior a los créditos que despeja los interrogantes sobre el destino de Wanda Maximoff, interpretada por la actriz Elizabeth Olsen. Después de años de especulaciones y teorías dentro de la comunidad de fanáticos, la producción confirma de manera oficial que la hechicera sobrevive al colapso del Monte Wundagore.

Detalles



La escena en cuestión conecta directamente los acontecimientos de la película Doctor Strange en el Multiverse of Madness con el camino hacia la esperada producción Avengers Doomsday. Durante los segundos finales del episodio, la cámara enfoca los restos de escombros y rocas donde el personaje supuestamente pierde la vida tras destruir el templo del Darkhold. En ese preciso instante, una figura encapuchada se acerca al lugar y remueve los bloques de piedra con energía mística. El misterioso personaje resulta ser Victor Von Doom, conocido como Doctor Doom, quien pronuncia palabras directas hacia el cuerpo inerte.

Wanda Maximoff



El antagonista principal de la venidera entrega de los Vengadores dirige un mensaje claro al señalar que la Bruja Escarlata despierta para entregar su inmenso poder. La magia de color verde de Doom envuelve a Wanda, lo cual provoca que la mujer abra los ojos con un gesto de sorpresa y terror antes de finalizar la transmisión. Esta interacción altera las dinámicas de poder habituales en las historias de la compañía, ya que sitúa a uno de los personajes más fuertes del estudio bajo el control o la influencia directa de un nuevo villano de jerarquía.

Robert Downey Jr.



La participación de Robert Downey Jr. en el papel de Doctor Doom aporta un peso adicional a esta alianza inesperada. Desde las primeras muestras del personaje en producciones recientes y materiales promocionales, los estudios preparan el terreno para un conflicto masivo que involucra múltiples realidades. La presencia de la Bruja Escarlata en el bando de Doom plantea un desafío crítico para los héroes restantes, quienes deben enfrentar una amenaza capaz de manipular las realidades y los universos paralelos con total libertad.

Avengers Doomsday



Los seguidores del estudio mantienen altas expectativas de cara al estreno oficial de Avengers Doomsday, fijado para el próximo diecisiete de diciembre en las salas de cine de la región. Las pistas visuales presentadas durante convenciones previas, sumadas a los adelantos de las series derivadas como Agatha All Along y VisionQuest, consolidan una narrativa unificada que conduce al clímax de la saga actual. La incorporación de Wanda Maximoff a la trama principal garantiza secuencias de acción intensas y giros argumentales que redefinen el futuro de la franquicia en la gran pantalla.

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