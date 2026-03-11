Whoopi Goldberg tendrá nuevo documental sobre su vida y trayectoria

Suscríbete a nuestros canales

La actriz Whoopi Goldberg tendrá un nuevo documental sobre su vida y carrera artística, con el que revelará momentos más importantes, desde sus primeros pasos en la industria hasta detalles poco conocidos de su vida actual.

El audiovisual será dirigido por la cineasta Geeta Gandbhir, nominada al Oscar, y será producido por Imagine Documentaries, Message Pictures y One Hoe Productions. La película se enfocará en varias etapas que Goldberg que ha revelado en su autobiografía ‘Bits and Pieces: My Mother, My Brother and Me’, donde también reflexiona sobre infancia, su familia, su trayectoria en Hollywood y lo que fue su vida en Italia, donde vivió un tiempo lejos de Hollywood.

Las cámaras también acompañarán a Goldberg mientras trabaja en su nuevo espectáculo teatral The Whoopi Monologues, que presentará próximamente en el Lincoln Center. Y revelará su colaboración con su socio creativo, Tom Leonardis, con quien está trabajando en nuevos proyectos para el teatro y la televisión.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube