¡Wisin llega a Venezuela para el Más Reggaeton Fest! Descubre las leyendas de la old scholl que dirán presente

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El movimiento urbano en Venezuela se prepara para uno de sus encuentros más comentados del año con la llegada de Wisin como figura central del Más Reggaetón Fest. El evento, que evoluciona desde su concepto original de la old school del reggaetón, se presenta ahora como una plataforma renovada que busca celebrar la historia, la vigencia y la influencia global del género.

Más que un concierto, se trata de una reunión de generaciones que marcaron distintas etapas del urbano y que ahora vuelven a coincidir en un mismo escenario.

Un cambio de nombre que marca una nueva etapa

El festival anteriormente conocido como La Old School Reggaetón da un giro importante y adopta el nombre de Más Reggaetón Fest. Este cambio no es solo estético, sino conceptual, ya que responde a la evolución del género y a su impacto actual en la música internacional.

La confirmación de Wisin como artista principal eleva el perfil del evento. Con una trayectoria de más de dos décadas, el intérprete ha sido uno de los responsables de la expansión global del reggaetón, manteniéndose vigente tanto en colaboraciones como en su carrera solista.

Su presencia en Venezuela refuerza el carácter histórico del festival y lo posiciona como un encuentro de alto impacto dentro del circuito urbano.

Las voces de la old school que vuelven al escenario

El cartel del festival reúne a figuras que fueron clave en la construcción del reggaetón clásico y su expansión internacional. Entre ellos destacan Cosculluela, Alexis y Fido, Jory Boy, Trébol Clan, RKM, Ángel & Khriz, Baby Ranks y Joysi Love.

Cada uno de ellos representa una etapa distinta del movimiento, desde sus inicios más callejeros hasta su consolidación como fenómeno global.

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