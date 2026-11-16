Tras el colapso del sistema aéreo que ameritó la suspención de vuelos en EEUU, este lunes, se reportan fallas en el sistema bancario estadounidense.

Según reportes de Fox News, los principales bancos de EE.UU. enfrentan informes de interrupciones generalizadas en sus servicios, con algunos clientes de Chase, Bank of America y Wells Fargo incapaces de acceder a sus cuentas.

Chase reconoce un problema en curso mientras miles de informes de interrupciones aparecen en línea. La magnitud y la causa de las interrupciones siguen sin aclararse.

Los usuarios también están señalando problemas con transferencias en Zelle.

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