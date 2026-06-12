Caída de Instagram y Facebook deja a millones de usuarios sin servicio este viernes 12 de junio: detalles

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Este viernes, 12 de junio, millones de personas en diferentes países reportan problemas para acceder y utilizar los servicios de Facebook e Instagram.

Medios internacionales y plataformas como de monitoreo como DownDetector, confirman una interrupción masiva de alcance global que afecta de manera simultánea a las aplicaciones de Meta en América, Europa y Asia.

Los reportes de las fallas en las plataformas comenzaron a incrementarse a partir de las 06:30 a.m., lo que provocó una ola de quejas en las redes sociales que siguen activas.

Fallas más frecuentes en la aplicación de Facebook

Según diversos reportes emitidos en X, los inconvenientes en la red social de Facebook se manifiestan principalmente a través de una marcada lentitud al intentar actualizar el inicio de la plataforma.

El escenario es todavía más complejo para los usuarios que buscan iniciar sesión en sus cuentas, debido a que el sistema ni siquiera muestra en la pantalla la opción requerida para ingresar sus datos de acceso.

Problemas reportados por usuarios de Instagram

Quienes utilizan la aplicación de Instagram experimentan dificultades similares con cierres inesperados y avisos de error generalizados.

Entre los errores más comunes que recopilan los sitios especializados se encuentran los siguientes inconvenientes específicos:

Imposibilidad completa para cargar las historias.

Fallas constantes en la actualización del contenido principal.

Problemas al intentar publicar fotografías o videos cortos en el perfil.

Lentitud en el envío y recepción de los mensajes directos.

¿Qué más se sabe sobre los reportes de fallas en DownDetector y otras plataformas?

De acuerdo con los datos de la plataforma DownDetector, encargada del seguimiento a los problemas en redes sociales en tiempo real, los errores del sistema se acumularon de forma drástica en las últimas 24 horas.

Los registros confirman que el colapso también alcanza a otros servicios de la firma Meta, tales como WhatsApp y Messenger, con consecuencias directas según la región y el tipo de dispositivo que se use.

Hasta el momento, la organización que dirige Mark Zuckerberg no emite un comunicado oficial ni envía alertas para aclarar los motivos de este incidente en sus servidores. Tampoco existe información sobre el tiempo estimado para el restablecimiento completo de las funciones de los aplicativos, por lo que la disponibilidad actual del servicio se mantiene inestable.

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