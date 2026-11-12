Colombia deporta a 71 venezolanos desde Bucaramanga por múltiples delitos

Un operativo conjunto entre autoridades locales, policiales y migratorias de Colombia resultó en la expulsión de 71 ciudadanos venezolanos residentes en Bucaramanga, quienes sumaban en total más de 1.520 anotaciones por infracciones y hechos delictivos.

La medida fue anunciada este jueves por el alcalde Cristian Portilla, quien destacó que el despliegue ejecutado durante la madrugada desde el Centro de Protección Transitoria representa la deportación masiva de extranjeros de mayor magnitud en la historia de esa ciudad.

Los reportes oficiales detallan que el historial de los ciudadanos incluye cargos por porte de armas blancas, tenencia de estupefacientes, riñas en la vía pública, desacato a la autoridad y presunta vinculación con redes de minería ilegal.

Con este procedimiento, la administración local eleva a 237 la cifra de extranjeros expulsados en la zona. Los 71 sancionados fueron escoltados en autobuses hasta el paso fronterizo de Cúcuta, en Norte de Santander, donde quedaron a disposición de las autoridades migratorias para su retorno definitivo a Venezuela.

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