Un despliegue multinacional contra el narcotráfico en aguas del Caribe culminó con la captura de cuatro tripulantes y el decomiso de aproximadamente 4,2 toneladas de marihuana (9.261 libras) a bordo de una embarcación pesquera en las inmediaciones de La Vela de Coro, estado Falcón, según reportes de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF South) de Estados Unidos.
El operativo se ejecutó sobre el navío identificado como F/V Las Marías. La maniobra inició tras el avistamiento del barco por parte de una aeronave de patrullaje marítimo perteneciente a los Países Bajos mientras transitaba cerca del litoral venezolano, lo que permitió que una lancha interceptora de la Marina Real neerlandesa abordara el bote y asegurara a sus cuatro ocupantes.
Balance del alijo y riesgos operativos
Aunque el volumen total de sustancias ilícitas detectado en la embarcación rondaba las cinco toneladas, las fuerzas intervinientes precisaron que cerca de 800 kilogramos (1.764 libras) quedaron sin recuperar debido a condiciones de riesgo y seguridad suscitadas durante la maniobra de abordaje en alta mar.
Cooperación regional contra el tráfico ilícito
El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) resaltó la articulación entre agencias internacionales para neutralizar las rutas marítimas empleadas por organizaciones criminales en la cuenca caribeña.
"Trabajando con nuestros socios para desmantelar las redes narcoterroristas en todo el Caribe», publicó el comando militar estadounidense en su perfil oficial de la red social X.
Por su parte, la JIATF South reiteró que sus capacidades de rastreo y vigilancia aérea y marítima sirven de soporte directo a las misiones lideradas por el Comando Sur para localizar, frenar y desarticular estructuras dedicadas al tráfico de drogas tanto en el Caribe como en el Pacífico Oriental.
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