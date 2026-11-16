Un despliegue multinacional contra el narcotráfico en aguas del Caribe culminó con la captura de cuatro tripulantes y el decomiso de aproximadamente 4,2 toneladas de marihuana (9.261 libras) a bordo de una embarcación pesquera en las inmediaciones de La Vela de Coro, estado Falcón, según reportes de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF South) de Estados Unidos.

​El operativo se ejecutó sobre el navío identificado como F/V Las Marías. La maniobra inició tras el avistamiento del barco por parte de una aeronave de patrullaje marítimo perteneciente a los Países Bajos mientras transitaba cerca del litoral venezolano, lo que permitió que una lancha interceptora de la Marina Real neerlandesa abordara el bote y asegurara a sus cuatro ocupantes.

​Balance del alijo y riesgos operativos

​Aunque el volumen total de sustancias ilícitas detectado en la embarcación rondaba las cinco toneladas, las fuerzas intervinientes precisaron que cerca de 800 kilogramos (1.764 libras) quedaron sin recuperar debido a condiciones de riesgo y seguridad suscitadas durante la maniobra de abordaje en alta mar.

​Cooperación regional contra el tráfico ilícito

​El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) resaltó la articulación entre agencias internacionales para neutralizar las rutas marítimas empleadas por organizaciones criminales en la cuenca caribeña.

​"Trabajando con nuestros socios para desmantelar las redes narcoterroristas en todo el Caribe», publicó el comando militar estadounidense en su perfil oficial de la red social X.

​Por su parte, la JIATF South reiteró que sus capacidades de rastreo y vigilancia aérea y marítima sirven de soporte directo a las misiones lideradas por el Comando Sur para localizar, frenar y desarticular estructuras dedicadas al tráfico de drogas tanto en el Caribe como en el Pacífico Oriental.

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