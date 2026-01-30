Conexión aérea

Copa Airlines anuncia inicio de venta de boletos entre Venezuela y EEUU

Por Selene Rivera
Viernes, 30 de enero de 2026 a las 06:47 pm
Copa Airlines anuncia inicio de venta de boletos entre Venezuela y EEUU

La aerolínea internacional Copa Airlines, anunció este viernes 30 de enero a las agencias de viaje que ya pueden iniciar la venta de boletos para viajes entre Estados Unidos (EEUU) y Venezuela.

A través de un comunicado la aerolínea panameña indicó que ya es posible vender boletos con rutas de vuelo Caracas - Panamá - Miami, sin hacer migración en Panamá.

Venta de boletos

De acuerdo con el Newsletter de la aerolínea, informa a las agencias de viaje, "que a partir de hoy, 30 de enero de 2026, se restablecen las ventas de boletos entre Estados Unidos y Venezuela".

Asimismo, indica que esta medida responde a "la reapertura del servicio aéreo entre ambos países, de conformidad con la Orden #2026-1-24 del Departamento de Transporte de los Estados Unidos".

Visita nuestra sección:  Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Florida
Estados Unidos
salud
Sabado 31 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América