Copa Airlines anuncia inicio de venta de boletos entre Venezuela y EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea internacional Copa Airlines, anunció este viernes 30 de enero a las agencias de viaje que ya pueden iniciar la venta de boletos para viajes entre Estados Unidos (EEUU) y Venezuela.

A través de un comunicado la aerolínea panameña indicó que ya es posible vender boletos con rutas de vuelo Caracas - Panamá - Miami, sin hacer migración en Panamá.

Venta de boletos

De acuerdo con el Newsletter de la aerolínea, informa a las agencias de viaje, "que a partir de hoy, 30 de enero de 2026, se restablecen las ventas de boletos entre Estados Unidos y Venezuela".

Asimismo, indica que esta medida responde a "la reapertura del servicio aéreo entre ambos países, de conformidad con la Orden #2026-1-24 del Departamento de Transporte de los Estados Unidos".

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube