Donald Trump: Creo realmente que tendré el honor de tomar Cuba de alguna manera

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este lunes su interés por asumir el control de Cuba en el marco de las crecientes tensiones diplomáticas y el bloqueo energético que afecta a la isla.

Durante una comparecencia en la Casa Blanca, el republicano vinculó la situación económica actual del país antillano con la posibilidad de una acción directa por parte de su administración.

"Tomar Cuba, eso sería un gran honor. Tomar Cuba, tomar Cuba de alguna forma, sí. Ya sea liberarla o tomarla. Podría hacer lo que quisiera con ella", declaró Trump

Presión estadounidense que agudiza crisis en Cuba

Asimismo, el mandatario estadounidense afirmó que Cuba "no tiene dinero, no tiene petróleo, no tiene nada". Sin embargo, reconoció el valor geográfico de la región al señalar que "tienen buena tierra. Tienen paisajes bonitos; es una isla hermosa".

La administración de Trump ha intensificado las medidas de presión desde enero pasado, estableciendo un cerco a las importaciones de crudo. Esto generó que Cuba registrara su sexto apagón nacional en los últimos 18 meses. La crisis energética, que se arrastra desde 2024, ha paralizado la actividad económica y ha generado un aumento en las protestas sociales.

Diálogo abierto entre Cuba y EEUU

Trump ha reiterado en semanas recientes que el Gobierno de La Habana "caerá muy pronto", argumentando que el país se encuentra "en ruinas". El mandatario contempla escenarios de toma de control que varían entre métodos "amistosos" o tácticas hostiles para establecer una nueva administración en la isla.

A pesar de la retórica de confrontación, ambas naciones mantienen canales de comunicación abiertos. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ratificó la existencia de estos acercamientos oficiales. El objetivo de estas reuniones, según el mandatario isleño, es "buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos".

Visite nuestra sección de Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube