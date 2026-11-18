El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha vuelto a referir a Venezuela durante un encuentro en Manila con su homólogo filipino, Ferdinand Marcos Jr., a pocas horas de su viaje a China.

El mandatario estadounidense se refirió a Venezuela como una "nueva adquisición" mientras hablaba sobre el potencial energético estadounidense.

«Fue una adquisición, tanto si la gente quiere decirlo como si no, y es increíble lo que ha pasado a EE.UU.», expresó Trump, quien en reiteradas ocasiones ha resaltado que EEUU ha obtenido "10 veces más" el dinero gastado durante la operación militar para capturar a Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero.

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