EEUU autoriza que Venezuela contrate asesores para posibles negociaciones de deuda

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Estados Unidos a través de la 'Licencia General 58', autorizó a que bancos, consultores y asesores puedan hablar con Venezuela sobre una posible reestructuración de deuda, incluida la de PDVSA. Así lo hizo público el Departamento del Tesoro, a través de su web oficial.

Anteriormente, nadie podía asesorar a Venezuela o a PDVSA sobre cómo reorganizar su deuda porque estaba prohibido. Con esta autorización, ahora sí está permitido.

Esto abre la puerta a que Venezuela explore una futura renegociación de deuda. Los servicios autorizados incluyen “la evaluación, el desarrollo o la preparación de opciones de reestructuración de deuda, propuestas y materiales de apoyo relacionados”.

Las nuevas normas allanan el camino para que los acreedores negocien con el gobierno venezolano, liderado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, sobre la deuda que se encuentra en mora desde 2017.

Esto representa un gran avance para los inversionistas que poseen aproximadamente 170.000 millones de dólares en deudas impagas, cifra que incluye préstamos bilaterales y comerciales, laudos arbitrales y cerca de 100.000 millones de dólares en bonos del gobierno e intereses impagos.

Sin embargo, la licencia no autoriza la “reestructuración, transferencia o liquidación”, ni las negociaciones directas entre los acreedores y el gobierno.

Los bonos venezolanos se dispararon tras la noticia, y los títulos soberanos con vencimiento en 2027 aumentaron más de un centavo, hasta casi 54 centavos por dólar, el nivel más alto en nueve años, según datos de precios indicativos recopilados por Bloomberg.

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