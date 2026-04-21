EEUU pidió a Cuba llevar el internet Starlink a la isla

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Estados Unidos, ofreció a las autoridades cubanas el acceso a Internet a través de los satélites Starlink, esta propuesta se realizó en una reunión celebrada recientemente en La Habana,

Según reportó el portal Axios, una delegación estadounidense, encabezada por funcionarios del Departamento de Estado, viajó a La Habana en días recientes para mantener una reunión con altos cargos del Gobierno cubano.

Dentro de los temas tratados estuvo la propuesta de los funcionarios estadounidenses de proporcionar acceso a Internet satelital de Elon Musk.

En marzo pasado, Musk comentó públicamente que su servicio Starlink funciona en Cuba, pero no puede ser comercializado, pues las autoridades no lo permiten.

Según Axios, el encuentro de la delegación estadounidense marca un avance diplomático, ya que es la primera vez que un avión del gobierno federal aterriza en la Isla desde la visita de Barack Obama en 2016.

Los funcionarios de EEUU subrayaron la necesidad urgente de que el gobierno cubano implemente reformas democráticas y económicas esenciales para evitar que la Isla colapse.

De lo contrario, el propio Trump advirtió que sentirán la fuerza del ejército de EEUU.

El acceso a Internet de calidad con tecnología satelital es una propuesta que podría beneficiar especialmente a los jóvenes, ampliando su acceso a información y educación.

Su actitud contrasta con las protestas estudiantiles del verano pasado, cuando los jóvenes exigieron una tarifa de Internet más asequible, evidenciando una clara demanda de mayor conectividad.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube