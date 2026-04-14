URGENTE | EEUU retira sanciones al sistema financiero venezolano este 14 de abril: ¿Qué significa?

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El Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió una licencia general en la que alivia las sanciones al Banco Central de Venezuela (BCV) y otros bancos estatales. Una medida que reincorpora al país al sistema financiero mundial.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, levantó sanciones al Banco Central de Venezuela (BCV), al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores y al Banco del Tesoro.

Mediante la Licencia General 57 (LG57) la OFAC autorizó todas las la transacciones “que sean habituales y necesarias para la prestación, exportación o reexportación, directa o indirectamente, de servicios financieros”.

"La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está emitiendo la Licencia General para Venezuela 56 , "Autoriza las negociaciones comerciales de contratos contingentes con el Gobierno de Venezuela", y la Licencia General para Venezuela 57 , "Autoriza las transacciones de servicios financieros que involucran a ciertos bancos venezolanos y personas del Gobierno de Venezuela". La OFAC también está publicando una pregunta frecuente relacionada con Venezuela, la FAQ 1248", detalla la OFAC.

Este paso reduce las trabas financieras internacionales, reduciría la brecha cambiaria y abre una nueva etapa para el flujo de divisas y la estabilización monetaria, según expertos financieros.

​Estas medidas se suman a los alivios graduales otorgados desde enero de 2026, tras el inicio de la nueva administración estadounidense y los cambios en el panorama político venezolano.

EN DESARROLLO...

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