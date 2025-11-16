Elecciones presidenciales en Chile: ¿Quiénes son los candidatos?

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, cerca de 16 millones de chilenos deberán acudir a las urnas para elegir a un nuevo presidente, unas elecciones que enfrenta a la coalición gobernante de izquierda contra una serie de candidatos de derecha.

Unos comicios que, de acuerdo con Reuters, se realizarán en un momento en que el crimen y la inmigración son las mayores preocupaciones de los votantes. Esta es la primera votación obligatoria para una elección presidencial desde 2012 y con todos los mayores de edad habilitados para sufragar, debido a que tuvo una tasa de abstención del 53% en las elecciones de 2021.

Según los sondeos, ninguno de los ocho candidatos presidenciales alcanzaría la mayoría necesaria para ganar directamente, lo que llevaría a una segunda vuelta electoral el 14 de diciembre.

Esto es lo que está en juego y quiénes tienen mayor ventaja entre los que se postulan para ser el próximo presidente de Chile:

Jeannette Jara

Jara, de 51 años, es miembro del Partido Comunista y candidata de la coalición gobernante. Lidera las encuestas y se espera que pase a la segunda vuelta, pero enfrenta obstáculos como la impopularidad del presidente Gabriel Boric y su militancia comunista.

La exministra de Trabajo busca aumentar el salario mínimo, fortalecer los derechos laborales e impulsar la industria del litio. También ha destacado la importancia de la seguridad, comprometiéndose a construir nuevas cárceles y modernizar la policía.

José Antonio Kast

De 59 años, Kast es abogado, tres veces candidato presidencial y fue derrotado en la segunda vuelta de 2021 por Boric. También fue diputado.

Fundador del ultraconservador Partido Republicano, Kast ha priorizado la inmigración y la seguridad con propuestas para la deportación masiva de indocumentados y la construcción de prisiones de máxima seguridad.

Hijo de un teniente del ejército alemán que huyó a Sudamérica después de la Segunda Guerra Mundial, la pertenencia de su padre al partido nazi perjudicó su candidatura en la última carrera, al igual que el papel de ministro de su hermano durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Johannes Kaiser

De 49 años, comparte con Kast la herencia germano-chilena, la formación jurídica y fue miembro de su Partido Republicano antes de separarse para formar el Partido Nacional Libertario.

El congresista, que saltó a la fama como youtuber, promete cerrar la frontera con Bolivia, deportaría a El Salvador a los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, recortaría drásticamente el gasto público y reduciría considerablemente el tamaño del Estado. Kaiser también abandonaría la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Acuerdo de París sobre el cambio climático.

Evelyn Matthei

De 72 años, es una veterana política de la derecha moderada que inicialmente lideró las encuestas, pero que ha perdido terreno. Economista, exsenadora, exalcaldesa y exministra del Trabajo, esta es la segunda vez que Matthei se presenta a la presidencia, tras perder en 2013 con el 38% de los votos frente a Michelle Bachelet, del Partido Socialista.

Fortalecería la inversión en la policía al tiempo que reduciría otros gastos gubernamentales y los impuestos a las empresas.

¿Qué dicen las encuestas?

Los sondeos muestran que Jara y Kast son los que tienen más probabilidades de pasar a las elecciones de diciembre, y que Kast y otros candidatos de derecha son los favoritos para vencer a Jara en una segunda vuelta.