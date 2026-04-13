Elecciones presidenciales en Perú: extienden votaciones hasta el lunes para las mesas que no abrieron

Suscríbete a nuestros canales

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, anunció la ampliación del horario de votación para las elecciones generales hasta el lunes, con el fin de permitir que los ciudadanos afectados por el retraso en la distribución del material electoral puedan emitir su voto.

La resolución del JNE dispone que en las mesas de sufragio de Lima que no pudieron abrir durante la jornada del domingo debido a la falta de material, el proceso electoral continuará el lunes.

El horario establecido para la instalación de estas mesas será de 8:00 AM a 3:00 PM, y los ciudadanos podrán votar hasta las 7:00 PM, (hora de Venezuela).

Decenas de miles de ciudadanos no pudieron votar

El presidente del JNE, Roberto Burneo, justificó la medida declarando que fue aprobada ante las deficiencias registradas en el reparto del material, una tarea bajo responsabilidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Burneo afirmó que la decisión se tomó "con la finalidad de que ningún ciudadano se vea impedido de ejercer su derecho al voto".

Poco antes, la ONPE había confirmado que un total de 63.300 electores no lograron votar este domingo en Lima. Esta situación afectó a 211 mesas de votación distribuidas en 15 locales de sufragio en diversos distritos de la capital. La demora fue atribuida a la empresa encargada de la distribución del material electoral, informó EFE.

Mesas en EEUU también fueron afectadas

La extensión también se aplica a las mesas de votación ubicadas en dos ciudades de Estados Unidos: Orlando y Patterson, que sufrieron inconvenientes similares con el material electoral.Coordinaciones y Mantención de Prohibiciones

Como parte de la resolución, el JNE solicitará al Gobierno que garantice las facilidades para mantener los centros educativos a disposición del proceso electoral y que las Fuerzas Armadas proporcionen la seguridad necesaria al personal.

Asimismo, el máximo órgano electoral ha recordado que se mantienen vigentes las prohibiciones de propaganda electoral hasta el día de mañana, lunes, y ha hecho una exhortación a la ciudadanía y a los medios de comunicación para que no se difundan encuestas sobre los resultados de la votación durante este periodo de extensión.

Visite nuestra sección de Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube