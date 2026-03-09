Energía en jaque: El G7 busca estabilizar el mercado ante conflicto en el golfo Pérsico

Suscríbete a nuestros canales

Los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete (G7) comunicaron su disposición por tomar todas las medidas necesarias con el objetivo de estabilizar los mercados de hidrocarburos, ante el aumento excesivo de precios luego de los recientes ataques en el golfo Pérsico y el cierre del estrecho Ormuz.

Del mismo modo, este lunes 9 de marzo de 2026 los ministros de Finanzas del G7 anunciaron que entre las herramientas que analizan emplear está la posible liberación de las reservas estratégicas de petróleo, aunque, hasta ahora, no han tomado una decisión definitiva.

Si bien, durante un encuentro virtual dirigido por el ministro de Finanzas de Francia, Ronald Lescure, los miembros insistieron en que los gobiernos evaluarán de cerca la evolución de la situación de los mercados ante el flujo energético actual.

Por su parte, Lescure enfatizó que la medida de liberar reservas estratégicas solo será tomada en cuenta si es necesario y de forma coordinada entre los países que forman parte. No obstante, según el funcionario, no se han registrado problemas de suministro de gas o petróleo en Europa ni Estados Unidos.

Tensión en los mercados energéticos

Es importante destacar que la tensión en los mercados energéticos aumentó luego de los nuevos ataques a instalaciones petroleras en el golfo Pérsico y la reacción instantánea de los precios.

En cuanto a cifras precisas, el barril de brent, utilizado como referencia en el continente europeo, superó, en algunas oportunidades, el 30 % de alza, llegando a un pico puntual de 119 dólares, y permaneciendo por encima de los 100 dólares durante las últimas horas. Dicha subida se suma al 20 % acumulado una semana antes lo que significa un próximo impacto global.

Por otro lado, el cierre del estrecho de Ormuz por parte del país iraní ha generado incertidumbre, debido a que esta es la vía por la cual transita cerca del 20 % de los hidrocarburos consumidos mundialmente, con destino, mayoritario, hacia los mercados asiáticos. Como consecuencia, el temor a un cierre prolongado o a la destrucción de infraestructuras petroleares, ha representado el principal impulsor de la escalada de precios, aunque las autoridades pertinentes aseguran que no existe un riesgo inmediato con respecto al desabastecimiento para Estados Unidos y Europa.

Finalmente, como respuesta ante dicha situación, los miembros del G7 confirmaron estar listos para llevar a cabo cualquier medida que permita estabilizar los mercados, incluyendo la liberación de reservas estratégicas, solo en caso de interrupciones significativas.

