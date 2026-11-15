Escándalo Ueno bank: Se entrega a la justicia el gerente jurídico del Banco Central de Paraguay

El gerente de la Unidad Jurídica del Banco Central de Paraguay (BCP), Aldo Rodríguez, se entregó voluntariamente este domingo a las autoridades policiales, luego de que la Fiscalía emitiera una orden de captura en su contra en el marco de las investigaciones por el monumental desfalco y liquidación de Ueno bank.

Rodríguez acudió a la Comisaría Séptima de Asunción en compañía de su abogada. De acuerdo con el subcomisario de la delegación, Ricardo Chaparro, la presentación tuvo la "intención de constatar sobre su situación judicial" ante la medida restrictiva dictada pocas horas antes por el Ministerio Público, a través de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Alteración de informes y ocultamiento financiero

Las investigaciones señalan que el alto funcionario habría intervenido directamente en la modificación de un informe técnico elaborado por la Superintendencia de Bancos, el cual fue remitido a la Cámara de Senadores en octubre pasado.

Según el comunicado oficial de la Fiscalía, la alteración del documento tuvo como fin principal omitir información financiera crítica sobre la verdadera situación de Ueno bank, así como eliminar advertencias explícitas relacionadas con la transferencia de una cartera crediticia morosa por más de 74 millones de dólares a la firma Vinanzas (vinculada al Grupo Vásquez), una maniobra que presuntamente buscaba enmascarar la insolvencia del banco.

Un terremoto político y judicial

El caso de Ueno bank continúa sacudiendo las altas esferas del poder en Paraguay tras entrar en un proceso de liquidación por orden del BCP el pasado 3 de noviembre, medida que congeló los fondos de más de 2,94 millones de clientes.

Las ramificaciones del escándalo han dejado una estela de destituciones y arrestos sin precedentes en el país:

Caída del expresidente: Santiago Peña fue destituido de la presidencia y detenido el pasado 6 de noviembre, tras ser declarado culpable de "mal desempeño de funciones" en un juicio político en el Senado.

Cúpula del BCP tras las rejas: Los cinco miembros del directorio del emisor, incluyendo al expresidente Carlos Carvallo, fueron arrestados bajo la acusación de integrar una presunta red criminal junto a Peña y al empresario Miguel Vásquez, uno de los propietarios del banco, quien también permanece bajo custodia junto a otros siete exdirectivos.

Las acciones operativas e investigativas del Ministerio Público se mantienen activas para esclarecer la totalidad de la trama financiera.

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