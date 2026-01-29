FAA elimina vigencia de Notam sobre Venezuela: detalles

Suscríbete a nuestros canales

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos eliminó cuatro NOTAM (o aviso a los aviadores) relacionadas con el Caribe, una de ellas que afectaba directamente a Venezuela.

Eliminan NOTAM para el Caribe

"La FAA ha eliminado cuatro NOTAM en la región del Caribe, incluido uno relacionado con Venezuela, así como avisos que afectan el espacio aéreo sobre Curazao, San Juan (Puerto Rico) y las regiones de información de vuelo de Piarco. Estos NOTAM se emitieron como medidas de precaución y ya no son necesarios. La seguridad sigue siendo nuestra principal prioridad y esperamos facilitar el regreso de los viajes regulares entre Estados Unidos y Venezuela", escribió la instancia en su cuenta de la red social X.

Este jueves 29 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la reapertura del espacio aéreo venezolano, decisión que levanta las prohibiciones a las aerolíneas Avianca, BoA, LATAM, GOL, Air Europa, Iberia, Plus Ultra, TAP y Turkish, reseñó @dgaviacion, perfil dedicado a las noticias relacionadas con la aviación.

La medida también abre la puerta para que aerolíneas estadounidenses regresen a suelo local, luego de la suspensión de vuelos directos desde hace siete años tras la tensión diplomática entre los gobiernos de Donald Trump, en su primer mandato, y Nicolás Maduro.

Visite nuestra seccion de: Internacionales.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube