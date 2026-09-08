Gobierno colombiano activa el "Plan Marshall" para la reconstrucción del Chocó tras el terremoto

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno colombiano dio inicio este lunes a un «Plan Marshall» orientado a la reconstrucción del Chocó, epicentro del devastador terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto. La iniciativa busca involucrar activamente al sector privado y contempla la evaluación de la viabilidad de un canal interoceánico para dinamizar la economía de la región.

El anuncio fue realizado por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, desde Quibdó, tras sostener una cumbre con destacados empresarios del país en calidad de potenciales donantes e inversionistas.

«Llevo meses hablando del Plan Marshall para el Chocó. No es un esfuerzo menor, es un propósito tremendamente ambicioso que exige voluntad política, recursos y capacidad de ejecución para comenzar a cambiar el destino de este departamento», señaló el mandatario.

Los cinco ejes de la propuesta

La estrategia se estructura en cinco pilares orientados a la transformación integral de la zona:

Infraestructura y conexión interoceánica: se retomarán los estudios para evaluar la construcción de un canal interoceánico conectado a un corredor ferroviario. Este sistema vincularía un puerto de aguas profundas en el litoral Pacífico del Chocó con el mar Caribe, en la jurisdicción de Antioquia.

Inversión vial y aeroportuaria: el proyecto prevé una asignación de un billón de pesos (aproximadamente 318 millones de dólares), financiada en partes iguales a través del mecanismo de obras por impuestos y aportes del sector privado.

Impulso al emprendimiento: se destinará un fondo de 5.000 millones de pesos (1,5 millones de dólares) con respaldo de Bancolombia, Tecnoglass e iNNpulsa para otorgar capital semilla a 1.000 emprendedores afectados por el sismo.

Desarrollo turístico: contempla la edificación de un malecón en la capital departamental, Quibdó, junto con proyectos específicos para promover el turismo sostenible en las zonas costeras de Nuquí y Bahía Solano.

Incentivos y formalización: promoción de la inversión privada mediante garantías de seguridad física y jurídica, estímulos fiscales y fortalecimiento del empleo formal.

El terremoto del pasado 10 de agosto dejó un saldo de 331 personas fallecidas, miles de heridos y pérdidas materiales calculadas preliminarmente en 9.500 millones de dólares.

Durante el encuentro, De la Espriella extendió una invitación directa al empresariado nacional: «Aquí está el Chocó, vengan más, conozcan sus posibilidades, inviertan, les vamos a dar toda la protección física y jurídica, produzcan, generen empleo y ganen dinero aquí».

A la reunión asistieron figuras del sector empresarial colombiano como David Vélez (Nubank), Jaime y Gabriel Gilinski (Grupo Nutresa), Christian Daes (Tecnoglass), Fuad Char (Olímpica) y Alejandro Santo Domingo (Grupo Santo Domingo), entre otros.

Con información de EFE

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube