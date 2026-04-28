Golpe energético mundial: Emiratos Árabes Unidos anuncia que abandona la OPEP

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Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron este martes su salida de la OPEP y la OPEP+, asestando un duro golpe a los grupos exportadores de petróleo y a su líder de facto, Arabia Saudita, en un momento en que la guerra de Irán ha provocado una crisis energética histórica y ha desestabilizado la economía mundial.

La salida de los Emiratos Árabes Unidos, miembro de la OPEP desde hace mucho tiempo, podría generar desorden y debilitar al grupo, que habitualmente ha intentado mostrar un frente unido a pesar de los desacuerdos internos sobre una serie de cuestiones que van desde la geopolítica hasta las cuotas de producción.

La medida se concretará este mismo 1 de mayo. Tras su salida, quedan 11 países en el ente: Arabia Saudita, Irán, Iraq, Kuwait, Venezuela, Nigeria, Libia, Algeria, Congo, Guinea Ecuatorial, y Gabón.

Este movimiento está siendo visto por algunos como una posible victoria para el presidente de los EEUU, Donald Trump, quien ha acusado repetidamente a la OPEP de inflar los precios y “estafar al resto del mundo”.

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