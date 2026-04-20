"Gordas pagan por kilo": conductor fue multado por mensaje burlista en su unidad de transporte

Suscríbete a nuestros canales

Lo que en principio tenía como intención generar risas, terminó con una sanción administrativa y multa para un conductor de una unidad de transporte que fue denunciado por discriminación de género.

La camioneta involucrada en el peculiar episodio, rezaba la frase "gordas pagan por kilo", en una de sus ventanas, lo que fue considerado como un acto de maltrato al usuario, y motivó la intervención inmediata de los inspectores de transporte ante la falta de respeto hacia las pasajeras y la comunidad en general.

El acto de gordofobia, que parece sacado de un meme, tuvo lugar en la población de Durango, México.

La gordofobia es el prejuicio, discriminación y rechazo social sistemático hacia las personas con sobrepeso u obesidad, basándose en la creencia errónea de que la gordura es un fallo moral o falta de salud. Se manifiesta en acoso, exclusión laboral y atención médica deficiente.

Conductor operaba de forma ilegal

La sanción al chófer de la unidad de transporte se agravó luego de la inspección, pues el profesional del volante no contaba con su licencia de conducir vigente ni con la tarjeta de circulación del vehículo.

Autoridades mexicanas hicieron un llamado a los prestadores de servicio para mantener un trato digno y respetuoso hacia todos los ciudadanos, recordándoles que los espacios públicos deben estar libres de mensajes que promuevan la burla o la discriminación.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube